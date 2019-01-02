Survivor 2019 yarışmacı adayı Okay Köksal kimdir?
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelecek olan Survivor 2019'un yarışmacı adayları belli oldu. Survivor 2019’un bu yılki yarışmacı adaylarından biri de Okay Köksal. Okay Köksal'ın kim olduğunu merak eden Survivor izleyicileri, Okay Köksal'a dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacı adayı Okay Köksal kimdir? İşte, Okay Köksal hakkında merak edilenler...
31 yaşındaki Okay Köksal, Survivor 2019'a "Neler yapabileceğimi herkese göstermek istiyorum." sloganı ile Artvin'den katılıyor. Milli güreşçi olan Okay Köksal yarışmada, ezeli rakiplerine karşı tüm gücünü ortaya koyacağını söylüyor.
Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Okay Köksal, 7 yaşında güreşe başladığını ve bu sporda başarılar elde ettiğini ifade ediyor. Yurt dışı turnuvalarında birincilikler aldığını vurgulayan Okay Köksal, Survivor adasında soğukkanlı olacağını ve sportmenlikten ödün vermeyeceğini iddia ediyor.
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