Survivor 2019 yarışmacı adayı Müzeyyen Seren Bayülken kimdir?
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelecek olan Survivor 2019'un yarışmacı adayları belli oldu. Survivor 2019’un bu yılki yarışmacı adaylarından biri de Müzeyyen Seren Bayülken. Müzeyyen Seren Bayülken'in kim olduğunu merak eden Survivor izleyicileri, Müzeyyen Seren Bayülken'e dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacı adayı Müzeyyen Seren Bayülken kimdir? İşte, Müzeyyen Seren Bayülken hakkında merak edilenler...
22 yaşındaki Müzeyyen Seren Bayülken, Survivor 2019'a "Pes etmek kanımda yok." sloganı ile Isparta'dan katılıyor. Profesyonel yüzücü olan Müzeyyen Seren Bayülken, Survivor'da modern hayattan uzakta kendini denemek istiyor.
Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Müzeyyen Seren Bayülken, İstanbul Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi okuduğunu ve spor ve müzikle ilgili olduğunu söylüyor.
Modern yaşam ve kaostan kaçarak kendini test etmek için Survivor'a katılmak isteyen Seren Bayülken, Survivor'a katılmaya geçen yıl karar verdiğini ifade ediyor.
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