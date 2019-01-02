Survivor 2019 yarışmacı adayı Melisa Emirbayer kimdir?
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelecek olan Survivor 2019'un yarışmacı adayları belli oldu. Survivor 2019’un bu yılki yarışmacı adaylarından biri de Melisa Emirbayer. Melisa Emirbayer'in kim olduğunu merak eden Survivor izleyicileri, Melisa Emirbayer'e dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacı adayı Melisa Emirbayer kimdir? İşte, Melisa Emirbayer hakkında merak edilenler...
23 yaşındaki Melisa Emirbayer, Survivor 2019'a "Hiçbir zaman kolay kazanmadım. Zoru başarmaya gidiyorum." sloganı ile İzmir'den katılıyor. Sayısız Türkiye şampiyonluğu ve rekorları olan Melisa Emirbayer, milli bir yüzücü.
Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Melisa Emirbayer, 7 yaşından bu yana yüzme ile uğraştığını ve Survivor'un Türkiye-Yunanistan konseptiyle olmasının kendisini hırslandırdığını söylüyor.
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