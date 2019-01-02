Survivor 2019 yarışmacı adayı Ecem Onaran kimdir? Kaç yaşındadır?
Survivor 2019 yarışmacı adayı Ecem Onaran kimdir sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından sorgulanan ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alan Ecem Onaran'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Ecem Onaran kimdir? Kaç yaşındadır?
29 yaşındaki Ecem İzmirlidir. Spor eğitmenliği yapıyor.
Ecem Onaran kendisini şöyle anlatıyor; 8 yaşında beden eğitimi öğretmenim sayesinde spora başladım. Yıllar boyunca Fenerbahçe adına yarıştım. Survivor benim için çok önemli. Belli bir yaşta atletizmi bırakmak zorunda kaldım. Yeniden parkura dönmek ve rekabeti hissetmek benim için önemli. Açlık beni zorlamaz. Mental olarak zaten çok güçlüyüm. Bunun beni zorlayacağına inanmıyorum. Yunanistan'a karşı bir yarış içinde olacağız ve ben eski milli sporcuyum. Bunun içinde rekabet var. Senelerce Türkiye adına yarıştım. Milli duygular beni daha da güçlendirecektir.
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