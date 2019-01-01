Survivor 2019 yarışmacı adayı Büşra Yalçın kimdir? Kaç yaşındadır?
Survivor 2019 yarışmacı adayı Büşra Yalçın kimdir sorusunun yanıtı, birçok Survivor izleyicisinin araştırdığı ve merak ettiği isimler arasında yer almaya başladı. Voleybolcu olan Büşra Yalçın'ın özel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Büşra Yalçın kimdir? Kaç yaşındadır?
Büşra Yalçın, 21 yaşında ve Tokatlıdır. İstanbul'da yaşıyor ve Çanakkale'de Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyor.
Büşra Yalçın kendisini şöyle anlatıyor; İlkokulda voleybolla tanıştım. Okul takımıyla başladıktan sonra 12 yıl voleybol oynadım. Daha önce bir kampta gerçekten bir survivor yaşadım. Daha sonra ben de gitmeye karar verdim. Survivor'ın bir kadın şampiyon hakettiğini düşünüyorum. Bu yıl Türk - Yunan olması benim için çok önemli. Voleybolda milli olamadım burada milli duygularla yarışmayı çok istiyorum. Eğer Survivor'ı kazanırsam spor ruhunun bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum.
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