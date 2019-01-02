Survivor 2019 yarışmacı adayı Burak Yurdugör kimdir?
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelecek olan Survivor 2019'un yarışmacı adayları belli oldu. Survivor 2019’un bu yılki yarışmacı adaylarından biri de Burak Yurdugör. Burak Yurdugör'ün kim olduğunu merak eden Survivor izleyicileri, Burak Yurdugör'e dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacı adayı Burak Yurdugör kimdir? İşte, Burak Yurdugör hakkında merak edilenler...
20 yaşındaki Burak Yurdugör, Survivor 2019'a "Nasıl lider olunur göstereceğim." sloganı ile İstanbul'dan katılıyor. Amatör olarak fitness ile uğraşan Burak Yurdugör, bir dönem Amerikan Futbolu da oynamış.
Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Burak Yurdugör, üniversite öğrencisi olduğunu ve yüzme ile spora başladığını şu anda ise fitness sporu ile ilgilendiğini söylüyor. Survivor'a gitme adaylarından biri olmasının kendisine gurur verdiğini ifade eden Burak Yurdugör videodaki, kendinden emin tavırları ve sözleriyle adından söz ettiriyor.
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