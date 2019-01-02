Survivor 2019 yarışmacı adayı Bora Edin kimdir?
Survivor 2019 yarışmacı adaylarından biri de Bora Edin oldu. Survivor adaylarının belli olması ardından Bora Edin’in hayatı internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, Bora Edin kimdir?
Survivor Türkiye Yunanistan yarışmacı adayı Bora Edin, 34 yaşında, İstanbullu olan Bora Edin, crossfit eğitmenliği yapıyor.
Diğer adaylar gibi kendisini tanıtan Bora Edin, spor geçmişini ve iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: Hemen her sporu yapıyorum. Malta'da futbol oynadım . Hem profesyonel hem amatör futbol oynadım. Crossfitt'de de derecelerim var. Badminton oynadım, basketbol oynadım birçok sporu yapıyorum. Geçen yıl bebeğimizi kaybettik o yüzden katılamadım. Orada olmayı çok istiyorum. Birinci olursam, hırsım, pes etmemem ve centilmenliğim sayesinde olacağım. Şu an bu videoyu kim izliyorsa 2019 Survivor şampiyonunu izliyor.
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