Survivor 2019 yarışmacı adayı Begüm Güven kimdir?
Survivor 2019 yarışmacı adaylarından biri de Begüm Güvem oldu. Survivor adaylarının duyurulması ardından Begüm Güven’in hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Begüm Güven kimdir?
Begüm Güven, 22 yaşında, Eskişehir'de yaşıyor. 13-14 yıldır voleybolla uğraşıyor. Survivor 2019 Türkiye – Yunanistan tanıtımında kendisini anlatan Begüm Güven spor geçmişiyle ve Survivor’a katılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Liseler arası şampiyonasına gittim, dünya üçüncüsü, iki kez Türkiye ikincisi oldu. Hep bir istek vardı ama hiç adım atmamıştım, başvuru yaptım ve ilk adımı da öyle attım. Survivor’ı izlerken kendimi kaybediyorum, kendimi orada hayal ediyorum. Hırslıyım, güçlüyüm, kendime inanıyorum.”
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