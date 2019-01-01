Survivor 2019 yarışmacı adayı Azim Kaan Güvenilir kimdir? Kaç yaşındadır?
Survivor 2019 yarışmacı adayı Azim Kaan Güvenilir kimdir sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Evleneceksen Gel isimli evlilik programıyla Türkiye'ye adını duyuran Azim Kaan Güvenilir'in kişisel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacı adayı Azim Kaan Güvenilir kimdir?
Evleneceksen Gel isimli evlendirme programı ile tanınan Azim Kaan Güvenilir 1990 doğumludur. 2017 yılında yarışma sonucunda nişanlandığı Solmaz Çiros ile birlikte TV8 ekranlarında yayınlanan olan Aşk-ı Roman isimli dizide başrolde yer almıştır. Anne ve babası ayrıdır, 9 kardeşi vardır.
Azim Kaan Güvenilir kendisini şöyle anlatıyor ; Sporu sevmemiz aileden geliyor. Fitness ile başladım, süper amatörde futbol oynadım. Survivor benim en büyük hedefimdir. Kendimi çok iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum. Atışlarıma çok güveniyorum ve el becerim iyidir. Mental olarak da kendime güveniyorum Sadece aç kalmakla ilgili kendime güvenemiyorum. Sınırlarımı Survivor'da zorlamak istiyorum. Yatakta değil yerde yatmak istiyorum, aç olarak yarışmak istiyorum. Kendimi sınama istiyorum açıkçası. Çok çabuk parlayabiliyorum ama hiç bir zaman adam satmam. En büyük hayalim Survivor'a sınırlarımı zorlamaya gidiyorum ama beni kim zorlayacak onu bilemiyorum.
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