Survivor 2019 yarışmacı adayı Atakan Işıktutan kimdir?
Survivor 2019 yarışmacı adayı Atakan Işıktutan kimdir sorusunun yanıtı, Survivor izleyicileri tarafından büyük bir merakla araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Atakan Işıktutan'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacı adayı Atakan Işıktutan kimdir?
Atakan Işıktutan, 24 yaşındadır ve Rizelidir. Daha önce yüzücülük ve basketbol ile uğraşmıştır. Crosfit şampiyonasında birinci oldu ve kürek şampiyonasında da 2. olmuştur.
Atakan Işıktutan kendisini şöyle anlatıyor ; Güçlüyüm, hırslıyım. Her zaman daha iyisini yapmak için sınırlarımı zorladım. Orası dünyanın en zor yarışması. Ama benim düşüncem en gurur verici yarışma. Ben de bu gururu yaşamak ve aileme yaşatmak istiyorum. O kupayı almak istiyorum. İnsan ilişkilerim, saygım ve yaşamımla başarılı olabileceğimi düşünüyorum.
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