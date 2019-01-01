Survivor 2019 yarışmacı adayı Asil Cengiz kimdir? Kaç yaşındadır?
Survivor 2019 yarışmacı adayı olan Asil Cengiz'in kim olduğu sevilen yarışma programı Survivor'ın takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. Yüzme ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Asil Cengiz'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacı adayı Asil Cengiz kimdir?
26 yaşında olan Asil Muğla doğumlu ve yarışmaya İzmir Karşıyaka'dan katılıyor. 8 yıllık futbol yaşantısı sonrasında yüzme ve vücut geliştirme ile uğraşıyor.
Asil kendisini şöyle anlatıyor "Survivor benim için hayatta kalmak demek. Normal yaşantımda da hayatta kalma mücadelesi veriyorum. Artık hızlı balığın yavaş balığı geçtiğini düşünüyorum. Bilmelerini istediğim en önemli konulardan bir tanesi rekabet duygusuyla lanetlendiğimi bilmelerini istiyorum. İzmir marşını da onlara ezberleteceğimi bilmelerini istiyorum. Televizyonda izlerken bazı kişilerin gerekli bağlılıkla orada olmadıklarını gördüğüm için orada olması gerekenin ben olduğuma inandım."
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