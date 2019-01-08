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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.01.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan ne zaman başlayacak? Adaylar açıklandı!

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Survivor 2019 Türkiye Yunanistan ne zaman başlayacak? Adaylar açıklandı!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2019 için geri sayım başladı. Bu yıl Yunanistan ile Türkiye takımları arasında gerçekleşecek olan çekişmeyi ekrana taşıyacak olan Survivor 2019, anketlerde en çok oy alan isimlerin ortaya çıkmasının ardından yarışmacılarını belirleyecek. Peki , Survivor 2019 ne zaman başlayacak? İşte, adaylar ve detaylı bilgiler

Survivor 2019 ne zaman başlayacak sorusu, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Her yıl kış aylarında açıklanan yarışmanın bu yılki tarihini merak eden izleyiciler, Survivor 2019 ne zaman yayınlanacak sorusuna cevap arıyor. Peki, Survivor 2019 ne zaman yayınlanacak? İşte, yarışmacı adayları ve detaylı bilgiler

SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Türkiye-Yunanistan takımları arasındaki çekişmeyi ekrana getirecek olan Survivor 2019'da, şu ana kadar yarışmış isimler arasından en iddialı olanların Dominik Cumhuriyeti'ne götürülmesi bekleniyor. 

TV8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında Survivor ile ilgili bir duyuruda bulunan Acun Ilıcalı, bu sezon Survivor'ın 2 Şubat'ta başlayacağını açıkladı ve bir ilk olacağının müjdesini verdi.

Hürriyet Gazetesi'nin Pantene işbirliği ile düzenlediği ödül töreninde Survivor 2019 hakkında bazı tüyolar veren Acun Ilıcalı, 'Survivor şubat başı başlıyor, Türkiye-Yunanistan var. Çok acayip yarışmacılar var. Hiç öyle popüler gözüyle bakmayalım, iki tane mermi gibi takımın hayat mücadelesi var. Seyredenler pişman olmaz.' yorumunda bulundu.

Acun Ilıcalı, bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesine sahne olacak Survivor'ın yarışmacılarına seyircilerin karar vereceğini açıkladı. İnternette bir anket açtıklarını belirten Ilıcalı, orada seyircilerin verdiği oylarla yarışmacıları seçeceklerini duyurdu.

 

YARIŞMA DOMİNİK CUMHURİYETİ'NDE

Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un çekileceği adanın görüntülerini Instagram üzerinden paylaşmıştı. Helikopterle ada üzerinden çekim yapan Ilıcalı, program için geçtiğimiz yıl olduğu gibi yeniden Dominik Cumhuriyeti'ni seçti.

İşte Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yarışmacı adaylarının isimleri;

Emin Günenç
Emre Durak
Halim Baydur
Erdem Ekşioğlu
Hakan Kanık
Hikmet Tuğsuz
Kaan Kazgan
Asil Cengiz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Azim Kaan Güvenilir
Büşra Yalçın
Buse Akar
Özgür Özdemir
Melisa Emirbayer
Burak Yurdugör
Müzeyyen Seren Bayülken
Okay Köksal
Sami Levi
Bora Edin
Ecem Onaram
Seda Ocak
Begüm Güven
Serpil Uzunçavdar
Simge Olçun
Sıla Rümeysa Ökçek
Sude Burcu
Sinem Kılıç
Yağız Erdoğan
Yusuf Karakaya

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