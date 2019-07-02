Survivor 2019 şampiyonu kim oldu? İşte Survivor Türkiye birincisi

Survivor'un şampiyonu dün akşam etkileyici bir organizasyon ile belli oldu. Bu yıl final için Bodrum tercihini kullanan Acun Ilıcalı, büyük final gecesinde her iki yarışmacıya da konuşma hakkı verdi. Survivor 2019'un şampiyonunu belirleyecek SMS oyları öncesinde kendisini ifade eden Yusuf ve Seda, oylamanın gerçekleşmesinin ardından noterden gelecek olan resmi sonuçları beklemeye başladı. Yusuf Karakaya'nın annesinin konuşma esnasında fenalaşması ise korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İşte, Survivor 2019'un şampiyonu ve kazanan ismin açıklamaları...

HER İKİ YARIŞMACI DA OYLAMA ÖNCESİ KENDİSİNİ İFADE ETTİ

SMS oylaması öncesinde son kez duygularını ifade eden Seda ve Yusuf, canlı yayın sırasında konuşma yaptı.

Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan ve Survivor 2019 finalisti olmaya hak kazanan Seda, kendisine söz hakkı verilmesi sonrası şunları söyledi;

Bu saatten sonra yapacağımız hiçbir şey yok. Bu saatten sonra halk karar verecek. Umarım gönlümüze göre olur. Ben bu değilsem zaten kazanmak istemem. Umarım hak eden kazanır.

ŞAMPİYON ACUN ILICALI TARAFINDAN AÇIKLANDI

Survivor'da aylar süren mücadelenin ardından, heyecan dolu dakikalar sonrası Acun Ilıcalı halktan gelen SMS oylamalarının bittiğini açıkladı. Seda ve Yusuf arasında noter onaylı sonuçlar zarfın içinde geldi. Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye-Yunanistan'ın bu yılki şampiyonunun Yusuf olduğunu açıkladı. Yusuf, birinci olduğunu duyduktan sonra sahneye geldi ve duygusal anlar yaşadı

YUSUF'UN ANNESİ KORKUTTU

Yarışmacıların ailelerinin duygularını alan sunucu Acun Ilıcalı, her iki aileye de mikrofon uzattı. Survivor finalisti Yusuf'un annesi konuşma yaptığı sırada fenalaştı.Kısa bir araya gidilmesinin ardından yayın yeniden başladı.

Acun Ilıcalı Yusuf'un annesinin sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı; "Zinnet Hanım’ın tansiyonu düştü. Şu an konuşabiliyor. Ama kontrol amaçlı doktorlarımızın gözetiminde tutuyoruz"

Reklam arasının ardından Yusuf, annesinin fenalaşmasıyla ilgili duygusal bir konuşma yaptı. Yusuf, üzücü olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

YUSUF'UN ANNESİNİN YAŞADIĞI OLAY SONRASI SOSYAL MEDYADAN DESTEK

Yusuf'un annesinin fenalaştığı anları canlı yayında izleyen çok sayıda izleyici ise düşüncelerini Twitter hesaplarından dile getirdi.

İşte o mesajlardan bazıları:

- Yusuf kardeşim dualarımız seninle annemizde iyiymiş sorun yok keyfimiz tekrar yerine gelsin. Küçük bir tansiyon düşmesi. Çok normal. Anne böyle bir kalabalığı ilk defa gördü belkide. Heyecan yaptı. Her şey güzel olacak dualarımız sizinle

- Survivor Yusuf'un annesi rahatsızlandı.Bu tür ani gelen mide bulantısı genellikle kalp krizi belirtisidir.Umarım değildir.Allah şifa versin.

- Yusuf un annesi inşallah iyidir ya

- Çok şükür! Yusuf’un Annesi iyi.. Ama Yusuf’un gözleri kan çanağına dönmüş. Çok zor tabi

- Yusuf'un annesi çok korkuttun bizi :'( inşallah iyisindir

YUSUF: AİLE BENİM İÇİN HER ŞEY DEMEK

Aile benim için her şey demek. Canımı istesinler veririm. Gerçekten zorlandım. Zorlandığım noktalarda... Annem de rahatsızlık geçirdi, konuşmakta zorlanıyorum.

Annem Survivor'a gelmeden önce bunu koluma bağladı. Ailem için Survivor'a gitmiştim, daha iyi bir hayat sunmak için. Dışarıdan birisi görse deli derdi bana, bu yazma ile konuştum. Çünkü Özlem gerçekten çok ağır basıyor.

Açlığa alışıyorsunuz, yattığınız yere alışıyorsunuz, takvim ilerledikçe özlem biraz daha katlıyor. Çaresiz kalıyorsunuz. Bazen çıldıracak duruma düşüyorsunuz. Her defasında ailem için burada olduğumu hatırladım ve onlar için mücadele verdim.

Şuan yanınızda kim varsa, lütfen onları üzmeyin. Onlara benim için sarılın öpün. Onları mutlu edecek birkaç cümle, bir şey söyleyin. Çünkü Survivor bana çok ders verdi. Allah hiç kimseye ailesinin yokluğuna alışma durumunu yaşatmasın, tek diyeceğim şey bu."

YARIŞMACILAR SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİLER

Acun Ilıcalı, şampiyonun açıklanması öncesi son kez yarışmacılara duygularını sordu. Survivor finalisti Yusuf şunları söyledi;

Tabi ki çok heyecanlıyım. Ama bana iyi haberini sen verdin. Ailemin annemin hakkını ödeyemem. Her zaman yanımda oldu. İnşallah bu kupayı vermek ona nasip olur. İnşallah kendi karakterimi yansıtmayı başarabilmişimdir. Bir adım kaldı sadece. Eğer ben burada bugün şampiyon olursam biz şampiyon olacağız. İkimiz hakkında da hayırlısı neyse o olsun"

Yusuf'un ardından duygularını paylaşan Seda şu sözleri söyledi;

Herhalde artık heyecanımın doruk noktasında olabilirim. Anneme babama çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, iyi ki varlar. Sonrasında eşime çocuklarıma çok teşekkür ederim. Tabi ki buradan şampiyon olarak çıkmak istiyorum. Katarina gibi güçlü bir şampiyon olabilirim.