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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.02.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Survivor 2019 nerede çekiliyor?

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Survivor 2019 nerede çekiliyor?

Survivor 2019 nerede çekiliyor sorusu, yarışmayı takip eden birçok kişinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Yunanistan ve Türkiye yarışmacılarının mücadele ettiği Survivor 2019, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Peki, Survivor 2019'un çekildiği Dominik Cumhuriyeti nerede yer alıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Survivor'ın çekildiği Dominik Cumhuriyeti, 11 milyon civarı bir nüfusa sahiptir. Toplamda 48 bin 442 metrekarelik bir alanın üzerinde bulunan Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti ise Santo Domingo'dur.

1 doların 50 dominik pezosu yaptığı ülkenin Türkiye ile arasındaki saat farkı ise 7'dir.

Survivor'un çekildiği Dominik Cumhuriyeti'nin ihracatını oluşturan en büyük ürün ise altın ve tütündür. 

Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’in yüzölçümü bakımından Küba’nın ardından 2. büyük, nüfus bakımından da Küba ve Haiti’nin ardından 3. büyük ülke konumunda.

Hispanyola Adası’nı Haiti ile paylaşan Dominik Cumhuriyeti’nin doğusunda Porto Riko, batısında Küba ve Jamaika bulunuyor.

En büyük yerleşimi güney sahilindeki başkent Santa Domingo, Karayipler’in en önemli ticaret limanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Ülke, Karayipler’in en popüler turistik mekanlarından biri.

Yer şekilleri bakımından büyük çeşitlilik gösteren ülke, Karayipler’in en yüksek noktası olan 3 bin 98 metredeki Pico Duarte Zirvesi ve en alçak noktası, yüzeyi deniz seviyesinin 46 metre altındaki Enriquillo Gölü’nü barındırıyor. 

Tropik iklimin hakim olduğu Dominik Cumhuriyeti’nde yılık ortalama sıcaklık 26 derece. Bölgesel sıcaklık farkları nedeniyle ülke büyük biyolojik çeşitliliğe sahip. Dominik Cumhuriyeti’nin ekimden mayısa kadar kuzey kıyılarında, mayıstan ekime kadar güney kıyılarında yağmur görülüyor. 

Haziran ve eylül ayları arası kasırga mevsiminin hüküm sürdüğü Dominik Cumhuriyeti, Avrupalıların Amerika kıtasındaki ilk sömürge merkeziydi. Kristof Kolomb, Hispanyola Adası’na 5 Aralık 1492’de ayak bastı. Geldiğinde adada 7. yüzyıldan beri Meksika ve Orta Amerika kökenli yerli Tiano halkı yaşıyordu. İspanyol sömürgecilerin adaya yerleşmesinde itibaren yerliler ile sömürgeciler arasında yaşanan çatışmalar ve Avrupalıların adaya getirdiği çiçek ve kızamık gibi salgın hastalıklar nedeniyle yerli nüfus 16. yüzyıl başlarında neredeyse tamamen yok oldu.

Üç yüzyıldan fazla süren İspanyol sömürgeciliğinin ardından, Dominik halkı 1821’de bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık hareketinin lideri Jose Nunez de Caceres yeni ülkeyi, o dönemde Kolombiya, Venezuela ve Ekvador’u içine alan bağımsız Büyük Kolombiya’nın parçası yapmayı amaçlıyordu. Ancak yeni bağımsızlığını kazanan ülke, Fransız sömürgesiyken 1804 yılında bağımsızlığını kazanan batı komşusu Haiti tarafından ilhak edildi. 

Bağımsızlık 22 yıl sonra, Dominik Bağımsızlık Savaşı’nda kazanılan zaferle geldi. Sonraki 70 yılda ülke çoğunlukla iç kargaşalarla uğraşmak zorunda kaldı ve bu süreçte İspanyol sömürge yönetimine kısa süreli bir dönüş oldu. 1865 yılında yapılan Restorasyon Savaşı ile yeniden bağımsızlık kazanıldı. Bu tarihten itibaren, 1916-1924 arasında yaşanan 8 yıllık ABD işgali dışında ülke bağımsızlığını korudu.

 

 

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