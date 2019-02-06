Survivor 2019 ne zaman hangi günler yayınlanacak? Survivor 2019 yayın akışı
Survivor 2019 ne zaman hangi günler yayınlanacak sorusunun yanıtı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Her bölümüyle ayrı heyecan yaratan Survivor'ın bu yıl hangi günler ekranlarda olacağı belli oldu. İşte Survivor 2019 yayın akışı.
Survivor 2019 yarışmasının hangi günler yayınlanacağı TV8 yayın akışıyla belli oldu. Dokunulmazlık ve ödül oyunu mücadelelerin yaşanacağı Survivor'ın yeni bölümleri cumartesi, pazar, pazartesi ve salı geceleri yayınlanacak.
SURVİVOR 2019 TÜRKİYE TAKIMI
Atakan Işıktutan, Bora Edin, Büşra Yalçın, Ecem Onaran, Hakan Kanık, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Melisa Emirbayer, Okay Köksal, Seda Ocak, Sude Burcu, Yusuf Karakaya.
SURVİVOR 2019 YUNANİSTAN TAKIMI
Afroditi Skafida, Dimitra Tsaganou, Dimitra Vamvakousi, Dimitris Margaritis, Loulieta Kitrinou, Kyriakos Pelekanos, Nadia Mavroudea, Nikos Kosmas, Panagiotis Konstantinidis, Ria Kolovou, Spyros Gourdoupıs, Tony Stavratis
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