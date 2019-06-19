Survivor 2019 ne zaman bitecek? İşte Survivor'un final tarihi
TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören yarışma programı Survivor Türkiye Yunanistan, çeşiti oyunlarla devam ediyor. Survivor'da her hafta bir yarışmacının adaya veda etmesi ile finale doğru geri sayım da başladı. Dominik'te elemeler devam ederken, yarışmanın takipçileri Survivor 2019'un ne zaman biteceğini sık sık internetten araştırıyor. Peki, Survivor'un finali ne zaman? İşte, yarışmaya dair merak edilenler.
Şubat ayında Dominik'te macerasına başlayan ve rekabetin her geçen gün kızıştığı Survivor 2019'da geri sayım heyecanı başladı. Yarışmanın sonunda bir isim büyük ödülü kazanarak Survivor'un birincisi olarak. Parkurda mücadele devam ederken, Survivor hayranlarının da yarışmanın final tarihi gündeme gelmeye başladı. Peki, Survivor 2019 ne zaman bitecek? İşte Survivor'un final tarihi.
FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?
Acun Ilıcalı, hızlı elemelerin başlayacağını söyledi ve detayları yarışmacılarla paylaştı. Survivor, 30 Haziran'da final yaparak şampiyonunu belirleyecek.
Konseyde hızlı elemelerle ilgili bilgi veren Ilıcalı, "Finale doğru gidiyoruz ve artık elemeler de hızlanacak. Önümüzdeki hafta hızlı elemeler başlayacak. Çarşamba ve perşembe üst üste iki dokunulmazlık oynayacaksınız. Perşembe akşamı bir veda olacak. Hem aday konseyi hem de veda olacak. Bundan sonraki konseylerde adaylar çıkacak ve adaylar hızlı bir şekilde elenmeye başlayacak. Önce birinci dokunulmazlık, ardından ikinci dokunulmazlık oynanacak. O akşam adaylar çıkacak ve hemen eleme olacak" ifadelerini kullandı.
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