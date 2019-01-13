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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.01.2019 - 23:52, Son Güncelleme:

Survivor 2019 ne zaman başlayacak? Survivor 2019'un ilk yarışmacısı belli oldu

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Survivor 2019 ne zaman başlayacak? Survivor 2019'un ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2019 ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan yarışmasının başlayacağı tarihi açıklamıştı. Öte yandan Survivor'a gidecek olan ilk isim de belli oldu. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak?

Ekranların heyecan dolu yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan yarışmacı adayları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Survivor'ın başlayacağı tarihi de Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel gecesinde açıkladı. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak?

Türkiye ve Yunanistan'da ortak yayınlanacak olan Survivor 2019 yarışması 2 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara “merhaba” diyecek.

SURVİVOR'A GİDEN İLK İSİM BELLİ OLDU

Bu yıl Yunanistan ile Türkiye takımları arasında gerçekleşecek Survivor 2019'da ilk yarışmacı belli oldu.

Yapılan anketlerde en çok oyu alan Hakan Kanık, Survivor' gidecek ilk isim oldu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Ilıcalı, şu mesajı paylaştı: 'Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmacısı belli oldu. MasterChef Türkiye'den tanıdığınız Hakan Kanık, kendisine başarılar diyorum'

Survivor 2019 ne zaman başlayacak Survivor 2019un ilk yarışmacısı belli oldu

SURVİVOR 2019 ADAYLARI

İşte Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yarışmacı adaylarının isimleri;

Emin Günenç
Emre Durak
Halim Baydur
Erdem Ekşioğlu
Hikmet Tuğsuz
Kaan Kazgan
Asil Cengiz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Azim Kaan Güvenilir
Büşra Yalçın
Buse Akar
Özgür Özdemir
Melisa Emirbayer
Burak Yurdugör
Müzeyyen Seren Bayülken
Okay Köksal
Sami Levi
Bora Edin
Ecem Onaram
Seda Ocak
Begüm Güven
Serpil Uzunçavdar
Simge Olçun
Sıla Rümeysa Ökçek
Sude Burcu
Sinem Kılıç
Yağız Erdoğan
Yusuf Karakaya

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