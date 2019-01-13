Survivor 2019 ne zaman başlayacak? Survivor 2019'un ilk yarışmacısı belli oldu
Survivor 2019 ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan yarışmasının başlayacağı tarihi açıklamıştı. Öte yandan Survivor'a gidecek olan ilk isim de belli oldu. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak?
Ekranların heyecan dolu yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan yarışmacı adayları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Survivor'ın başlayacağı tarihi de Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel gecesinde açıkladı. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak?
Türkiye ve Yunanistan'da ortak yayınlanacak olan Survivor 2019 yarışması 2 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara “merhaba” diyecek.
SURVİVOR'A GİDEN İLK İSİM BELLİ OLDU
Bu yıl Yunanistan ile Türkiye takımları arasında gerçekleşecek Survivor 2019'da ilk yarışmacı belli oldu.
Yapılan anketlerde en çok oyu alan Hakan Kanık, Survivor' gidecek ilk isim oldu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Ilıcalı, şu mesajı paylaştı: 'Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmacısı belli oldu. MasterChef Türkiye'den tanıdığınız Hakan Kanık, kendisine başarılar diyorum'
SURVİVOR 2019 ADAYLARI
İşte Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yarışmacı adaylarının isimleri;
Emin Günenç
Emre Durak
Halim Baydur
Erdem Ekşioğlu
Hikmet Tuğsuz
Kaan Kazgan
Asil Cengiz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Azim Kaan Güvenilir
Büşra Yalçın
Buse Akar
Özgür Özdemir
Melisa Emirbayer
Burak Yurdugör
Müzeyyen Seren Bayülken
Okay Köksal
Sami Levi
Bora Edin
Ecem Onaram
Seda Ocak
Begüm Güven
Serpil Uzunçavdar
Simge Olçun
Sıla Rümeysa Ökçek
Sude Burcu
Sinem Kılıç
Yağız Erdoğan
Yusuf Karakaya
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