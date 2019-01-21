Survivor 2019 ne zaman başlayacak? İşte yayın tarihi
Survivor 2019 ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından büyük bir heyecanla araştırılmaya devam ediyor. Bu sene Türkiye - Yunanistan formatıyla yapılacak olan Survivor 2019'a gidecek olan iki yarışmacı belli oldu. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak? İşte yayın tarihi.
Her yıl farklı bir konseptle dönen Survivor'da bu yıl Türkiye - Yunanistan mücadelesi gerçekleşecek. Öte yandan Survivor 2019'un iki yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak?
Türkiye ve Yunanistan'da ortak yayınlanacak olan Survivor 2019 yarışması 2 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara “merhaba” diyecek.
SURVİVOR'A GİDEN İLK İSİM BELLİ OLDU
Bu yıl Yunanistan ile Türkiye takımları arasında gerçekleşecek Survivor 2019'da ilk yarışmacı belli oldu.
Yapılan anketlerde en çok oyu alan Hakan Kanık, Survivor' gidecek ilk isim oldu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Ilıcalı, şu mesajı paylaştı: 'Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmacısı belli oldu. MasterChef Türkiye'den tanıdığınız Hakan Kanık, kendisine başarılar diyorum'
ACUN ILICALI İKİNCİ İSMİ DUYURDU
Acun Ilıcalı resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla birlikte, Survivor 2019 yarışmasının ikinci yarışmacısının Seda Ocak olduğunu açıkladı.
SURVİVOR 2019 ADAYLARI
İşte Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yarışmacı adaylarının isimleri;
Emin Günenç
Emre Durak
Halim Baydur
Erdem Ekşioğlu
Hikmet Tuğsuz
Kaan Kazgan
Asil Cengiz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Azim Kaan Güvenilir
Büşra Yalçın
Buse Akar
Özgür Özdemir
Melisa Emirbayer
Burak Yurdugör
Müzeyyen Seren Bayülken
Okay Köksal
Sami Levi
Bora Edin
Ecem Onaram
Begüm Güven
Serpil Uzunçavdar
Simge Olçun
Sıla Rümeysa Ökçek
Sude Burcu
Sinem Kılıç
Yağız Erdoğan
Yusuf Karakaya
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