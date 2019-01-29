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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 21:40, Son Güncelleme:

Survivor 2019 ne zaman başlayacak? İşte Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmacıları

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Survivor 2019 ne zaman başlayacak? İşte Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmacıları

Survivor 2019 ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Yakın zamanda başlayacak olan Survivor 2019'da yarışacak olan yarışmacılar belli oldu. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak? İşte Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmacıları.

Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu yıl yine zorlu ve heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam edecek. Merakla beklenen Survivor 2019'un ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklanmıştı. Zorlu yarışmada yer alacak yarışmacılar da belli oldu. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak? İşte Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmacıları.

SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un ne zaman başlayacağı ile ilgili tarihi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan yarışması 2 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da TV8 ekranlarında olacak.

Survivor Türkiye - Yunanistan'ın Türkiye kadrosunda yer alacak isimler şunlar;

Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal.

 

 

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