Survivor 2019 ne zaman başlayacak? İşte Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmacıları
Survivor 2019 ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Yakın zamanda başlayacak olan Survivor 2019'da yarışacak olan yarışmacılar belli oldu. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak? İşte Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmacıları.
Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu yıl yine zorlu ve heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam edecek. Merakla beklenen Survivor 2019'un ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklanmıştı. Zorlu yarışmada yer alacak yarışmacılar da belli oldu. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak? İşte Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmacıları.
SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un ne zaman başlayacağı ile ilgili tarihi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan yarışması 2 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da TV8 ekranlarında olacak.
Survivor Türkiye - Yunanistan'ın Türkiye kadrosunda yer alacak isimler şunlar;
Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal.
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