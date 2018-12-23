Survivor 2019 ne zaman başlayacak? İşte o tarih
Survivor 2019 ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, sevilen programın takipçileri tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Bu yıl Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleşecek olan Survivor 2019'un yayın tarihini Acun Ilıcalı açıklamıştı. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak? İşte o tarih.
Her yıl ayrı konseptiyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatan Survivor'ın bu yıl ne zaman başlayacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Survivor 2019 hakkında bazı tüyolar veren Acun Ilıcalı, Survivor 2019 tarihiyle ilgili bilgide verdi. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak? İşte o tarih.
SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu yıl Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleşecek olan Survivor 2019'da, şu ana kadar yarışmış isimler arasından en iddialı olanların yarışmacılar arasında yer alacağı düşünülüyor.
Hürriyet Gazetesi'nin Pantene işbirliği ile düzenlediği ödül töreninde Survivor 2019 hakkında bazı tüyolar veren Acun Ilıcalı, 'Survivor şubat başı başlıyor, Türkiye-Yunanistan var. Çok acayip yarışmacılar var. Hiç öyle popüler gözüyle bakmayalım, iki tane mermi gibi takımın hayat mücadelesi var. Seyredenler pişman olmaz.' yorumunda bulundu.
YARIŞMA DOMİNİK CUMHURİYETİ'NDE
Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un çekileceği adanın görüntülerini Instagram üzerinden paylaşmıştı. Helikopterle ada üzerinden çekim yapan Ilıcalı, program için geçtiğimiz yıl olduğu gibi yeniden Dominik Cumhuriyeti'ni seçti.
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