Survivor 2019 ne zaman başlayacak? İşte Acun Ilıcalı'nın belirttiği tarih
Survivor 2019 ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu yıl Türkiye-Yunanistan konseptinde çekilecek olan Survivor için araştırmalar sürmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan bilgiyle Survivor 2019'un başlayacağı tarih belli oldu. İşte detaylar.
Bu yıl Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleşecek olan Survivor 2019'un yayın tarihini Acun Ilıcalı, Hürriyet Gazetesi'nin Pantene işbirliği ile düzenlediği ödül töreninde açıklamıştı. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak? İşte o tarih.
SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu yıl Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleşecek olan Survivor 2019'da, şu ana kadar yarışmış isimler arasından en iddialı olanların yarışmacılar arasında yer alacağı düşünülüyor.
Hürriyet Gazetesi'nin Pantene işbirliği ile düzenlediği ödül töreninde Survivor 2019 hakkında bazı tüyolar veren Acun Ilıcalı, 'Survivor şubat başı başlıyor, Türkiye-Yunanistan var. Çok acayip yarışmacılar var. Hiç öyle popüler gözüyle bakmayalım, iki tane mermi gibi takımın hayat mücadelesi var. Seyredenler pişman olmaz.' yorumunda bulundu.
YARIŞMA DOMİNİK CUMHURİYETİ'NDE
Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un çekileceği adanın görüntülerini Instagram üzerinden paylaşmıştı. Helikopterle ada üzerinden çekim yapan Ilıcalı, program için geçtiğimiz yıl olduğu gibi yeniden Dominik Cumhuriyeti'ni seçti.
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