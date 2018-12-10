Survivor 2019 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor 2019 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı Pantene Altın Kelebek kırmızı halıda Survivor 2019’la ilgili merak edilenleri anlattı. Ilıcalı, tarih sorusunu da yanıtsız bırakmadı. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak?
Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenine katılan Acun Ilıcalı, kırmızı halıda Survivor 2019 hakkında bilgi verdi. Acun Ilıcalı, Cengiz Semercioğlu’nun “Survivor ne zaman başlayacak?” sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Survivor şubat başı başlıyor, Türkiye-Yunanistan var. Çok acayip yarışmacılar var. Hiç öyle popüler gözüyle bakmayalım, iki tane mermi gibi takımın hayat mücadelesi var. Seyredenler pişman olmaz.”
Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un çekileceği adanın görüntülerini Instagram üzerinden paylaşmıştı. Helikopterle ada üzerinden çekim yapan Ilıcalı, program için yine Dominik Cumhuriyeti'ni seçti.
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