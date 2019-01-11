Survivor 2019 ne zaman başlayacak?
Survivor yarışmasıyla ilgili paylaşımlar artıkça tarih araştırmaları da hız kazanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Survivor'a gidecek ilk ismin Hakan Kanık olduğunu duyurmuştu. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak?
Acun Ilıcalı’nın bir klasik halini alan yarışma programı Survivor’ın 2019 sezonu için geri sayım devam ediyor. Türk takımında mücadele edecek olan yarışmacıların seyirci oylamasıyla belirlendiği Survivor 2019’un adayları geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Adaylar arasında MasterChef Türkiye yarışmacısı Hakan Kanık ve Sefarad Grubuyla tanıdığınız Sami Levi de vardı. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak?
Türkiye ve Yunanistan'da ortak yayınlanacak olan Survivor 2019 yarışması 2 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara “merhaba” diyecek.
SURVİVOR 2019 ADAYLARI
İşte Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yarışmacı adaylarının isimleri;
Emin Günenç
Emre Durak
Halim Baydur
Erdem Ekşioğlu
Hakan Kanık
Hikmet Tuğsuz
Kaan Kazgan
Asil Cengiz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Azim Kaan Güvenilir
Büşra Yalçın
Buse Akar
Özgür Özdemir
Melisa Emirbayer
Burak Yurdugör
Müzeyyen Seren Bayülken
Okay Köksal
Sami Levi
Bora Edin
Ecem Onaram
Seda Ocak
Begüm Güven
Serpil Uzunçavdar
Simge Olçun
Sıla Rümeysa Ökçek
Sude Burcu
Sinem Kılıç
Yağız Erdoğan
Yusuf Karakaya
Yorumları Göster
Yorumları Gizle