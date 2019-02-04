Survivor 2019 hangi günler yayınlanacak?
Günler öncesinden tanıtımları yapılan Survivor’ın 2019 sezonu 2 Şubat Cumartesi günü başladı. Bu yıl Türkiye- Yunanistan formatıyla izleyici karşısına çıkan Survivor, haftanın dört günü aynı saatte ekrana gelecek. Peki, Survivor 2019 hangi günler yayınlanacak?
Survivor 13. Sezonuyla devam ediyor. Her yıl farklı bir konseptle izleyici karşısına çıkan ve heyecan fırtınası yaratan dünyanın en zor yarışması Survivor, bu yıl Türk- Yunan mücadelesini ekrana taşıyor. Yarışmada birbirinden farklı karakterler, hem birbirleriyle hem de açlıkla mücadele ediyor. Peki, Survivor bu yıl hangi günler yayınlanacak?
Survivor 2019 yarışmasının hangi günler yayınlanacağı TV8 yayın akışıyla belli oldu. Dokunulmazlık ve ödül oyunu mücadelelerin yaşanacağı Survivor'ın yeni bölümleri cumartesi, pazar, pazartesi ve salı geceleri yayınlanacak.
SURVİVOR 2019 TÜRKİYE TAKIMI
Atakan Işıktutan, Bora Edin, Büşra Yalçın, Ecem Onaran, Hakan Kanık, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Melisa Emirbayer, Okay Köksal, Seda Ocak, Sude Burcu, Yusuf Karakaya.
SURVİVOR 2019 YUNANİSTAN TAKIMI
Afroditi Skafida, Dimitra Tsaganou, Dimitra Vamvakousi, Dimitris Margaritis, Loulieta Kitrinou, Kyriakos Pelekanos, Nadia Mavroudea, Nikos Kosmas, Panagiotis Konstantinidis, Ria Kolovou, Spyros Gourdoupıs, Tony Stavratis
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