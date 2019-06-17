Survivor 2019 finali ne zaman yapılacak?
Survivor'da dokunulmazlık ve eleme oyunlarıyla devam ediyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2019'da artık haftada iki eleme olacağı ve hızlandırılmış elemeleri başlayacağını açıkladı. Yarışmanın takipçileri final tarihini merak ediyor. Survivor 2019 finali ne zaman yapılacak?
Şubat ayında ekran macerasına başlayan Survivor Türkiye Yunanistan macerasına hız kesmeden devam ediyor. Acun Ilıcalı, hızlı elemelerin başlayacağını söyledi ve detayları yarışmacılarla paylaştı. Survivor, 30 Haziran'da final yaparak şampiyonunu belirleyecek.
Konseyde hızlı elemelerle ilgili bilgi veren Ilıcalı, "Finale doğru gidiyoruz ve artık elemeler de hızlanacak. Önümüzdeki hafta hızlı elemeler başlayacak. Çarşamba ve perşembe üst üste iki dokunulmazlık oynayacaksınız. Perşembe akşamı bir veda olacak. Hem aday konseyi hem de veda olacak. Bundan sonraki konseylerde adaylar çıkacak ve adaylar hızlı bir şekilde elenmeye başlayacak. Önce birinci dokunulmazlık, ardından ikinci dokunulmazlık oynanacak. O akşam adaylar çıkacak ve hemen eleme olacak" ifadelerini kullandı.
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