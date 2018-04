Survivor 2018'in yeni takımları ve yarışmacıları | Survivor'da kim hangi takıma gitti?

Survivor 2018'de çok radikal bir değişiklik yapılarak All Star konsepti bitirildi ve bunun yerine, All Star All Star'a Karşı isimli yeni konsepte geçileceği adadaki yarışmacılara ve ekranları başında Survivor'u izleyen yarışmacılara açıklandı. Bu kararın ardından hem yarışmacılar hem de Survivor izleyicileri çok büyük şaşkınlık yaşadı. Yeni formatın detayları ve yeni takımların kimlerden oluşacağı Acun Ilıcalı tarafından yarışmacılara bildirildi. Peki, yeni takımlar hangi isimlerden oluşacak? Survivor 2018'de yeni takımlar hangileri oldu? İşte, Survivor 2018'in büyük bir merak ve heyecanla beklenen yeni konsepti hakkında tüm detaylar...

SURVİVOR 2018’İN YENİ KONSEPTİ

Survivor 2018'de All Star ve Gönüllüler arasındaki güç dengesinin bir türlü sağlanamaması sebebiyle Survivor 2018'in konsepti değiştirildi. Acun Ilıcalı'nın detaylarını açıkladığı konseptte, All Star takımı 6'ya 5 şeklinde ayrıldı ve Gönüller takımındaki kişiler All Star takımından bölünmüş takımlara dağıldı. Her iki takımında oyuncu sayısı 10-10 olarak eşit şekilde dengelendi.

SURVİVOR YENİ KONSEPTTE KİM HANGİ TAKIMA YER ALACAK?

Survivor'un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yeni konsept sonucu oluşan takımları ve bu takımların hangi yarışmacılardan olduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre;

Gönüllüler Takımı: Hakan Hatipoğlu, Nagehan Karadere, Hilmi Cem İntepe, Murat Ceylan, Damla Can, Anıl Berk Baki, Cumali Akgül, Funda Alkayış, Birsen Bekgöz ve Yağmur Banda

Ünlüler Takımı: Mustafa Kemal Kurt, Ümit Karan, Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı, Yiğit Dikmen, Berna Canbeldek, Elif Şadoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık ve Sema Aydemir