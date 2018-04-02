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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.04.2018 - 00:25, Son Güncelleme:

Survivor 2018'e yeni konsept: All Star All Star'a Karşı | Survivor'da format neden değişti?

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Survivor 2018'e yeni konsept: All Star All Star'a Karşı | Survivor'da format neden değişti?

1 Nisan akşamı ekranlara gelen Survivor'un 2018'in yeni bölümü oldukça önemli gelişmelere sahne oldu. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı radikal bir karar alarak Survivor 2018'de konsept değişikliği yapacaklarını ve Survivor 2018 All Star konseptinin artık sonlanacağını açıkladı. Acun Ilıcalı, bu yeni konseptin adının ise, 'All Star All Star'a Karşı' olduğunu söyledi. Survivor izleyicileri ise Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni konseptin detaylarını merak edip araştırıyor. Peki, Survivor All Star konsepti neden bitti? All Star - All Star'a Karşı konseptinin detayları neler? Survivor'da format neden değişti?

Suvivor'un yapımcısı ve sunucusı Acun Ilıcalı bu akşam sosyal medya hesaplarında yaptığı "Akşamı bekleyin" açıklamasının ardından Survivor 2018'in geleceği hakkında son derece önem kararlar alındığını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor 2018'de artık Ünlüler ve Gönüllüler konsepti olmayacak bunun yerine, Survivor All Star All Star'a Karşı adı verilen yeni sisteme geçilecek. Peki, Survivor All Star konsepti neden bitti? Survivor All Star All Star'a Karşı konsepti nasıl olacak? İşte, vatandaşların büyük bir merakla araştırdığı Survivor 2018'in yeni konsepti hakkında merak edilen her şey...

SURVİVOR 2018'E YENİ KONSEPT GELİYOR

Survivor'ın 1 Nisan akşamı ekranlara gelen eleme gecesinde Acun Ilıcalı flaş açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, All Star ve Gönüllüler arasındaki güç dengesinin bir türlü sağlanamaması sebebiyle Survivor 2018'in konseptinin değiştirileceğini söyledi. Ilıcalı, Survivor All Star - Gönüllüler konseptinin bittiğini bunun yerine daha uygun olacaklarını düşündükleri Survivor All Star All Star'a Karşı konsepti ile yarışmaya devam edeceklerini duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre Survivor'un yeni konsepti şöyle olacak; All Star takımı 6'ya 5 şeklinde ayrılacak ve Gönüller takımındaki kişiler All Star takımından bölünmüş takımlara geçecek. Acun Ilıcalı yeniden belirlenecek olan takımların 2 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümde açıklanacağını da sözlerine ekledi. Acun Ilıcalı söz konusu format değişikliğini açıkladıktan sonra Merve ve Sema gözyaşlarını tutamadı.

Ilıcalı'nın yaptığı açıklamanın satır başları şunlar;

Survivor All Star Gönüllüler konsepti bitmiştir. Bundan sonra yeni bir konseptle devam ediyoruz. Konseptin adı Survivor All Star, Survivor All Star'a karşı olacak. İlk başta başladığımız 12 All Star'ın 11'ini 6'ya 5 olarak iki takıma böleceğiz.İki ayrı takıma dağılacaksınız. 11 yarışmacı 6'ya 5 şeklinde iki ayrı takım olacak. Geri kalan isimleri o takımlara dağıtacağız. Bundan sonra Survivor bir kez daha başlamış olacak. Takımlar 10'a 10 şeklinde yarımaya devam edecek . Yeni takımlar ve detaylar Pazartesi akşamı belli olacak.

Öte yandan, Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımına sonradan katılan Batuhan Buğra Eruygun hakkında yaptığı açıklamada da "Batuhan bireysel dokunulmazlık sonrasında bizimle görüşerek Survivor'a devam etme şansının olmadığını,  mental olarak kendisini iyi hissetmediğini bize iletti. Biz de kendisine daha önce de bir takım sağlık problemleri olduğu için müsaade ettik." dedi.

1 NİSAN ŞAKASI MI?

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalar ise sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Birçok kişi Acun Ilıcalı'nın detayları ve gerekçelerini belirttiği format değişikliği durumunun 1 Nisan Şakası olabileceğini söylerken bazı sosyal medya kullancıları ise, Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star konseptini dağıtmasının mantıklı olduğunu çünkü, Gönüllüler takımının gerçekten de ada koşulları için zayıf olduğunu bu durumunda yarışmanın kalitesini düşürdüğü için Acun Ilıcalı'nın böyle bir değişiklik yapmış olmasının akla yatkın olduğunu söyledi.

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