Survivor ödül oyununu kim kazandı? Gönüllülerden mükemmel atak

Survivor 2018 ödül oyunu heyecanlı başladı. All Star kadrosundan bir ismin gönüllüler takımına geçtiği ilk bölümün sonrasında, ikinci bölümde mücadele üst seviyelerde geçti. İzleyicilerin gündem konusu olan 'Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?' sorusuna ise yanıt geldi. Acun Ilıcalı diğer sezonlardan farklı olarak ödül oyununda bir ilki duyurdu. Peki ödül oyununu kim kazandı? İşte, ikiye iki yarışını kazanan takım ve performanslar hakkında tüm detaylar

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Açlık butonu için mücadele eden takımlar, hafta içerisinde en aç olduğu anda bu butona basarak karınlarını doyurabilecek. Bisküvi veren buton, yalnızca oy çokluğuyla kullanılabilecek.

Labut devirme oyunu yarışmacıları çok zorladı. Bisküvi veren açlık butonu için 150 metrelik parkurun ardından labutların karşısına geçen yarışmacılar, en kısa sürede en çok labutu devirmeye çalıştı. Bu oyunda gönüllüler takımı fark açsa da ünlüler takımı kısa sürede farkı kapattı ancak galibiyete ulaşamadı.

Yarışın hemen ardından kazanan gönüllüler takımı, ikram edilen bisküvinin tadını çıkardı.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI HIZLI ÇIKTI

Büyük bir efor sergileyen gönüllüler takımı, hızlı başladığı oyunu 10-7 gibi bir skorla kazandı. İşte yarışmadaki eşleşmeler ve kazananlar;

Murat-Melih (Melih ile Gönüllüler)

Damla-Yağmur (Damla ile All-Star)

Ümit Karan-Anıl (Anıl ile Gönüllüler)

Merve-Funda (Funda ile Gönüllüler)

Adem-Hakan (Hakan ile Gönüllüler)

Sema-Nevin (Nevin ile Gönüllüler)

Hilmi Cem-Ramazan (Hilmi Cem ile All-Star)

Nagihan-Gizem (Gizem ile Gönüllüler)

Nihat-Marcus (Marcus ile Gönüllüler)

Gamze-Sahra (Sahra ile All-Star)

Turabi-Cumali (Turabi ile All-Star)

Damla-Gizem (Gizem ile Gönüllüler)

Hilmi Cem-Marcus (Hilmi Cem ile All-Star)

Merve-Gamze (Merve ile All-Star)

Adem-Anıl (Adem ile All-Star)

Sahra-Nevin (Nevin ile Gönüllüler)

Nihat-Melih (Melih ile Gönüllüler)

İKİYE İKİ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Pirinç ve patates ödülünün takdim edildiği oyunda, her iki takımdan sadece kızlar yarıştı.

Ünlüler takımından Merve-Sema ikilisi, gönüllüler takımından Birsen ve Yağmur ile mücadele etti.

İlk oyunu Birsen'e karşı oynayan Merve kazandı.

İkinci oyunu Sema'ya karşı oynayan Yağmur kazandı.

Üçüncü oyunu Merve'ye karşı oynayan Yağmur kazandı.

Dördüncü oyunu Birsen'e karşı oynayan Sema kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi.

Beşinci oyunu Yağmur'a karşı oynayan Sema kazandı ve durum 3-2 oldu.

Altıncı oyunu Birsen'e karşı oynayan Merve kazandı ve All-Star takımı 4-2 öne geçti.

Yedinci oyunu Birsen'e karşı oynayan Sema kazandı ve 5-2'lik skorla ödül All-Star takımının oldu.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINA GEÇEN İSİM...



Toplamda 24 kişinin yarıştığı Survivor All Star’ın ilk bölümünde şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Ünlüler kadrosunda yer alan Hakan Hatioğlu, takım değiştirerek Gönüllüler'e dahil oldu. Acun Ilıcalı, bazı tatsız durumların önüne geçebilmek için böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Daha önce aynı sezonda yan yana gelen Hakan Hatipoğlu ve Turabi birçok ciddi kavgalar yaşamış, gerginlik tüm sezon boyunca da sürmüştü.

BİR İSİM DAHA TAKIM DEĞİŞTİRECEK

Survivor 2018 All Star takımında yer alan Hakan Hatipoğlu Gönüllüler takımına geçmesinin ardından Gönüllüler takımında ise konseyde yapılacak olan oylamanın ardından bir kız yarışmacı Survivor All Starlar takımına geçecek. Böylece Survivor 2018'de her iki takım birbiriyle eşitlenmiş olacak.



İLK BÖLÜMDE ÖDÜL OYUNLARINI KİM KAZANMIŞTI?



Survivor 2018’in ilk bölümünde 2 ödül birden verildi. Acun Ilıcalı ödülü, "Kazanan takım iyi adaya kaybeden takım kötü adaya gidecek. İyi olan adada Survivor tarihinde ilk defa yatak, baraka ve pirinç olacak" diyerek yarışmacılara duyurdu. Nefes kesen mücadelenin sonucunda ödülün sahibi 4 puanlık farkla belli oldu. Oyunun galibi 10-6 ile Ünlüler takımının oldu.

YUMURTA ÖDÜLÜ MUTLU ETMİŞTİ

Survivor 2018'de iki takım, ikişer erkek yarışmacı ile mücadele etti. Kazanan takımın bütün yarışmacılarının dörder yumurta yiyeceği mücadeleyi kim kazandı?Bu hafta yumurta ödüllü olarak oynanan ancak diğer haftalar ada ödüllü oynanacak olan 2. ödülü ise 5-2 Gönüllüler kazandı

