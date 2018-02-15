Survivor 2018'de ödül oyununu hangi takım kazandı? Nefes kesen mücadele

Survivor 2018 her hafta farklı ödül ve oyunlarla izleyicilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Ekranların soluksuz olarak takip edilen programı Survivor'da ödül oyunları başladı ve iki takım yarışmacıları karınlarını doyurmak için mücadele ediyorlar. Peki, Survivor 2018'de ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, nefes kesen mücadeleden detaylar.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da oynanan ödül oyunları heyecan yaratmaya devam ediyor. Survivor'da bu hafta oynanan ödül oyununda ödül nefesleri kesti. İki takım yarışmacıları bu hafta zorlu parkurda güzel bir ödül için karşı karşıya geldi. Ödül sıcak poğaçalardı. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda ödüle uzanan takım ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı gönüllüler takımını 10-5 yenerek poğaçaların sahibi oldu.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Survivor 2018 All-Star yarışmasının hangi günler yayınlanacağı belli oldu. İzleyicilerin her bölümünü büyük bir merakla beklediği Survivor'ın yeni bölümleri perşembe, cuma, cumartesi ve pazar geceleri yayınlanacak.

ECEM KARAAĞAÇ ÜNLÜLER TAKIMINA GEÇTİ

Toplamda 24 kişinin yarıştığı Survivor All Star’ın ilk bölümünde All Star kadrosunda yer alan Hakan Hatioğlu, takım değiştirerek Gönüllüler'e dahil oldu. Acun Ilıcalı, bazı tatsız durumların önüne geçebilmek için böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Hakan Hatipoğlu Gönüllüler takımına geçmesi ardından Gönüllüler takımında bu akşam yapılan konseyle birlikte takımlardaki kız sayısını eşitlemek adına ünlüler takımına bir kız geçti. Gönüllüler takımında yapılan konseyin ardından ünlüler takımına geçen kız yarışmacı belli oldu. Ünlüler takımına geçen isim Ecem Karaağaç oldu.