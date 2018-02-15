Survivor 2018'de ödül oyununu hangi takım kazandı? Nefes kesen mücadele

Survivor 2018 her hafta farklı ödül ve oyunlarla izleyicilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Ekranların soluksuz olarak takip edilen programı Survivor'da ödül oyunları başladı ve iki takım yarışmacıları karınlarını doyurmak için mücadele ediyorlar. Peki, Survivor 2018'de ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, nefes kesen mücadeleden detaylar.
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da oynanan ödül oyunları heyecan yaratmaya devam ediyor. Survivor'da bu hafta oynanan ödül oyununda ödül nefesleri kesti. İki takım yarışmacıları bu hafta zorlu parkurda güzel bir ödül için karşı karşıya geldi. Ödül sıcak poğaçalardı. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda ödüle uzanan takım ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı gönüllüler takımını 10-5 yenerek poğaçaların sahibi oldu.
SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?
Survivor 2018 All-Star yarışmasının hangi günler yayınlanacağı belli oldu. İzleyicilerin her bölümünü büyük bir merakla beklediği Survivor'ın yeni bölümleri perşembe, cuma, cumartesi ve pazar geceleri yayınlanacak.
ECEM KARAAĞAÇ ÜNLÜLER TAKIMINA GEÇTİ
Toplamda 24 kişinin yarıştığı Survivor All Star’ın ilk bölümünde All Star kadrosunda yer alan Hakan Hatioğlu, takım değiştirerek Gönüllüler'e dahil oldu. Acun Ilıcalı, bazı tatsız durumların önüne geçebilmek için böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Hakan Hatipoğlu Gönüllüler takımına geçmesi ardından Gönüllüler takımında bu akşam yapılan konseyle birlikte takımlardaki kız sayısını eşitlemek adına ünlüler takımına bir kız geçti. Gönüllüler takımında yapılan konseyin ardından ünlüler takımına geçen kız yarışmacı belli oldu. Ünlüler takımına geçen isim Ecem Karaağaç oldu.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün