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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.04.2018 - 13:11, Son Güncelleme:

Survivor 2018’de kim hangi takımda? Takımlar neden değişti?

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Survivor 2018’de kim hangi takımda? Takımlar neden değişti?

Survivor 2018 yeni bölümü için geri sayım sürerken yeni takımlar için de araştırmalar devam ediyor. Survivor All Star’ın 2 Nisan tarihli bölümünde eleme konseyi için bir araya gelen yarışmacılar, Acun IlıcalI’nın açıklamasıyla büyük bir şok yaşadı. Takımlar arasındaki güç dengesizliği nedeniyle için All Star ve Gönüllüler dağıtıldı, iki yeni takım oluşturuldu. Peki Survivor 2018’de kim hangi takımda? İşte yeni takımlar!

Survivor 2018'in sekizinci haftasının son bölümüne takım değişikliği damga vurdu. Yarışmaya vedan isimden daha çok için All Star ve Gönüllüler takımındaki bazı isimlerin yer değiştirmesi konuşuldu. All Star ikiye ayrıldı ve takımlar yeniden kuruldu. Survivor 2018'de artık Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı karşılıklı yarışacak.

SURVİVOR’DA TAKIMLAR NEDEN DEĞİŞTİ?

Acun Ilıcalı değişikliğin sebebini açıklarken, "Amacımız böyle önemli bir kadronun rekabetini yaşayabilmek. Tam anlamıyla All Star konsepti olacak. Bugünden itirabaren Survivor 2018 All Star altında Ünlüler ve Gönüllüler olarak devam edilecek diyerek yeni takımları açıkladı.

KİM HANGİ TAKIMDA?

Gönüllüler Takımı: Nagİhan Karadere, Hilmi Cem İntepe, Murat Ceylan, Damla Can, Anıl Berk Baki, Cumali Akgül, Funda Alkayış, Birsen Bekgöz , Yağmur Banda, Hakan Hatipoğlu

Ünlüler Takımı: Mustafa Kemal Kurt, Ümit Karan, Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı, Yiğit Dikmen, Berna Canbeldek, Elif Şadoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık ve Sema Aydemir

EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme potasına kalan isimler yine gönüllüler kadrosundan çıktı. Yağmur Banda, Birsen Bekgöz ve Nevin Yanıt'ın yer aldığı eleme potasından bir kişi, Survivor adasından ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda kaldı. Yapılan SMS oylaması sonucunda en az oyu alan isim Nevin Yanıt yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Dokunulmazlık oyunlarındaki şansızlığını sürdüren gönüllüler takımı bu sonuçla bir kişi daha eksildi.

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