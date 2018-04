Survivor 2018’de kim hangi takımda? Takımlar neden değişti?

Survivor 2018'in sekizinci haftasının son bölümüne takım değişikliği damga vurdu. Yarışmaya vedan isimden daha çok için All Star ve Gönüllüler takımındaki bazı isimlerin yer değiştirmesi konuşuldu. All Star ikiye ayrıldı ve takımlar yeniden kuruldu. Survivor 2018'de artık Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı karşılıklı yarışacak.



SURVİVOR’DA TAKIMLAR NEDEN DEĞİŞTİ?



Acun Ilıcalı değişikliğin sebebini açıklarken, "Amacımız böyle önemli bir kadronun rekabetini yaşayabilmek. Tam anlamıyla All Star konsepti olacak. Bugünden itirabaren Survivor 2018 All Star altında Ünlüler ve Gönüllüler olarak devam edilecek diyerek yeni takımları açıkladı.



KİM HANGİ TAKIMDA?



Gönüllüler Takımı: Nagİhan Karadere, Hilmi Cem İntepe, Murat Ceylan, Damla Can, Anıl Berk Baki, Cumali Akgül, Funda Alkayış, Birsen Bekgöz , Yağmur Banda, Hakan Hatipoğlu



Ünlüler Takımı: Mustafa Kemal Kurt, Ümit Karan, Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı, Yiğit Dikmen, Berna Canbeldek, Elif Şadoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık ve Sema Aydemir

EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme potasına kalan isimler yine gönüllüler kadrosundan çıktı. Yağmur Banda, Birsen Bekgöz ve Nevin Yanıt'ın yer aldığı eleme potasından bir kişi, Survivor adasından ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda kaldı. Yapılan SMS oylaması sonucunda en az oyu alan isim Nevin Yanıt yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Dokunulmazlık oyunlarındaki şansızlığını sürdüren gönüllüler takımı bu sonuçla bir kişi daha eksildi.