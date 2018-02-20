Survivor 2018 büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Oynanan dokunulmazlık ve ödül oyunlarının ardından bu akşam kritik bir SMS oylaması gerçekleşecek. Yapılacak olan SMS oylamasının ardından Survivor 2018'de ilk elenen isim belli olacak. Peki, Survivor 2018'de kim elenecek? Eleme potasında kimler var?

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bireysel dokunulmazlık ödülünü alan Ramazan, Marcus'un adını söyleyerek ilk adayı çıkardı. Bireysel dokunulmazlıkta ikinci oyunu kazanan Funda ise Yağmur'un adını vererek elenme potasını oluşturdu.

Yağmur ve Marcus'un ardından takım kararıyla ismi yazılan isim ise Cumali oldu. Survivor 2018'in ilk elenme potası Marcus, Cumali ve Yağmur üçlüsüyle oluştu.

Gelen SMS oyları ile elenecek aday bu akşam gerçekleşen konseyde belirlenecek.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de ünlüler takımı üst üstte kazanarak hem ödülleri hem de dokunulmazlık kolyesini topladı. Bu sayede ilk elenme stresi yaşamayacak olan ünlülüler takımı rahat bir nefes aldı. Gözler dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımına çevrilirken, bireysel dokunulmazlık ödülünü alan yarışmacılar bir arkadaşlarının ismini söylemek zorunda kaldı.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor 2018 All-Star yarışmasının hangi günler yayınlanacağı belli oldu. İzleyicilerin her bölümünü büyük bir merakla beklediği Survivor'ın yeni bölümleri salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar geceleri yayınlanacak.