Survivor 2018'de kim elendi? Survivor Gamze Aksu diskalifiye mi oldu?

Survivor 2018 büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Oynanan dokunulmazlık ve ödül oyunlarının ardından bu akşam kritik bir SMS oylaması gerçekleşti. Yapılacak olan SMS oylamasının ardından Survivor 2018'de ilk elenen isim belli oldu. Peki, Survivor 2018'de adaya veda eden ilk isim gönüllüler takımından kim oldu?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2018'de ilk eleme konseyiyle birlikte elenen isim belli oldu. Büyük heyecanın sürdüğü Survivor'da adaya veda eden isim bu akşam gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte açıklandı. Gönüllüler takımından Marcus, Yağmur ve Cumali arasında gerçekleşen SMS oylamasının ardından Survivor'a veda eden ilk isim Marcus oldu.

ACUN ILICALI: GAMZE SURVİVOR’A DEVAM EDEMEYECEK

Acun: Gamze doktor kontrolündeydi. Doktor Metin Kuş Gamze’nin Survivor’a devam edemeyeceğini söyledi. Şuan da Survivor macerası Gamze için bitti. Önümüzdeki günlerde yeni bir yarışmacı gelecek. Hakan hakkında şuan bilgim yok ileride devam edip edemeyeceği belli olacak. Doktorumuz çok hassas emin olmadığı sürece yarışmacının devam edip edemeyeceğine karar vermiyor. Bir yarışmacı iyi hissetmiyorum derse yarışmaya çıkmaz.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunları gün geçen gün daha kaliteli olmaya devam ediyor. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında gerçekleşen ödül oyununda oldukça kıyasıya bir rekabet yaşandı. Üst üste ödül oyunlarını kaybeden gönüllüler takımı artık bu şanssızlığı kırıp ödül oyununu kazanmak istiyordu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı ödül iki takım yarışmacılarına da oldukça cazip geldi. Ödül kişi başı bir protein sütü ve yoğurduydu. Oynanan ödül oyunu 10-8 gönüllüler takımının galibiyetiyle tamamlandı ve gönüllüler takımı ödülün sahibi oldu.

ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Bireysel dokunulmazlık ödülünü alan Ramazan, Marcus'un adını söyleyerek ilk adayı çıkardı. Bireysel dokunulmazlıkta ikinci oyunu kazanan Funda ise Yağmur'un adını vererek elenme potasını oluşturdu.

Yağmur ve Marcus'un ardından takım kararıyla ismi yazılan isim ise Cumali oldu. Survivor 2018'in ilk elenme potası Marcus, Cumali ve Yağmur üçlüsüyle oluştu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANMIŞTI?

Survivor 2018'de ünlüler takımı üst üstte kazanarak hem ödülleri hem de dokunulmazlık kolyesini topladı. Bu sayede ilk elenme stresi yaşamayacak olan ünlülüler takımı rahat bir nefes aldı. Gözler dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımına çevrilirken, bireysel dokunulmazlık ödülünü alan yarışmacılar bir arkadaşlarının ismini söylemek zorunda kaldı.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor 2018 All-Star yarışmasının hangi günler yayınlanacağı belli oldu. İzleyicilerin her bölümünü büyük bir merakla beklediği Survivor'ın yeni bölümleri salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar geceleri yayınlanacak.