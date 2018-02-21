Survivor 2018'de kim elendi sorusu böyle cevap buldu.. Gamze için flaş karar!

Survivor'un başlagıcından beri sağlık problemleri yaşayan Gamze Aksu, yaşadığı ciddi sıkıntılar nedeniyle Survivor'dan ayrıldı. Doktor Metin Kuş'un verdiği olumsuz rapor nedeniyle yarışmaya devam etmesi riskli görülen Gamze, Survivor'dan elendi. Gamze'nin sağlık problemleri ilk günlerden itibaren yarışmacıyı rahatsız etmiş ve zor günler geçirmesine sebep olmuştu. Gamze yarışmadan elenmiş oldu.

Gönüllüler takımı bu zorlu gecede bir de eleme konseyi stresi yaşadılar. 3 adayın belirlendiği eleme akşamında, Survivor'da elenecek isim belirlendi. Gelen SMS oylarının ardından Marcus elenerek yarışmaya veda etti.

Survivor'da ödül oyunları gün geçen gün daha kaliteli olmaya devam ediyor. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında gerçekleşen ödül oyununda oldukça kıyasıya bir rekabet yaşandı. Üst üste ödül oyunlarını kaybeden gönüllüler takımı artık bu şanssızlığı kırıp ödül oyununu kazanmak istiyordu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı ödül iki takım yarışmacılarına da oldukça cazip geldi. Ödül kişi başı bir protein sütü ve yoğurduydu. Oynanan ödül oyunu 10-8 gönüllüler takımının galibiyetiyle tamamlandı ve gönüllüler takımı ödülün sahibi oldu.