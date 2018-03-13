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Survivor 2018'de kim elendi? İşte ünlüler takımından adaya veda eden isim

Survivor 2018'de eleme gecelerinin heyecanı sürmeye devam ediyor. Ekranların oldukça popüler ve zorlu yarışması Survivor'da bu akşam ünlüler takımında kritik bir eleme gerçekleşti. İlk defa dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı, ilk kez birbirlerinin isimlerini yazdılar. Gerçekleşen konseyin ardından Nihat Doğan, Damla Can ve Murat Ceylan eleme adayı olmuştu. Halk oylamasının ardından Survivor'a veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor 2018'de kim elendi?

Hürriyet Haber
13.03.2018 - 00:19 | Son Güncelleme :

Survivor'da dokunulmazlık ve ödül oyunlarının yanı sıra eleme gecelerinin heyecanı da artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında yaşanan rekabet git gide daha da kızışıyor. Nagihan Karadere'nin gönüllüler takımına geçmesinin ardından oyun alanında büyük çekişmeler yaşanıyor. Bu akşam gerçekleşen ada konseyiyle birlikte ünlüler takımına veda eden isim açıklandı. Peki, Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2018'de kritik bir eleme gecesi yaşandı. Oynanan son dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ilk kez adalarından bir arkadaşlarını göndermek zorunda kaldılar. Gerçekleşen ada konseyinde takım kararıyla ilk eleme adayı Nihat Doğan olmuştu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Turabi, Damla Can'ın adını verdi ve Damla ikinci eleme adayı oldu. Üçüncü adayı ise Sema belirledi. Sema Apak, Murat Ceylan'ın ismini vererek üçüncü eleme adayını söyledi. Gerçekleşen halk oylamasının ardından Survivor'a veda eden isim Nihat Doğan oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam gerçekleşen ödül oyununda iki takım yarışmacıları da muhteşem bir ödül için mücadele ettiler. Oldukça aç olan yarışmacılar oyunun başından sonuna kadar kıyasıya rekabet etti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı en azından ödül oyununu kazanarak teselli ödülü almak istiyordu. Son ana kadar süren mücadele bayrak yarışına gitti. Bayrak yarışında oldukça aç olan gönüllüler takımı mücadeleyi 10-9 kazanarak menemen ödülünün sahibi oldu.

NAGİHAN GÖNÜLLÜLER TAKIMINA DAHİL OLDU

Üst üste aldıkları mağlubiyetlerin ardından hayli zor günler geçiren gönüllüler takımı için geçtiğimiz bölümde kritik bir gelişme yaşandı. Ünlüler takımının hırslı yarışmacısı Nagihan'ın yarışmanın en başında gönüllüler takımına katılmak istediğini ifade eden Acun Ilıcalı, bu isteğin gerçekleştiğini duyurdu. Nagihan Karadere artık gönüllüler takımında yarışacak.

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