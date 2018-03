Survivor 2018’de ipler kopuyor: Hakan ve Nihat’ı zor ayırdılar

Survivor yeni bölüm fragmanı görücüye çıktı. Yaklaşık bir buçuk dakika süren Survivor yeni fragmanına Nihat Doğan -Hakan Hatipolu tartışması damga vurdu. Arka arkaya ağır yenilgiler alan Gönüllüler hem All Star takımıyla hem de kendi içlerinde gerginlik yaşıyor. Emre’nin gidişiyle bölünmeler yaşayan Gönüllüler için her oyun kritik önem taşıyor. Hala tam olarak iyileşemeyen Hakan Hatipoğlu ve All Star kadrosunun hırslı ismi Nihat Doğan, ödül oyununda karşı karşıya geliyor. Fiziksel temasta bulunan ikilinin neden kavga ettiği bu akşam yayınlanacak olan Survivor 19. bölümünde belli olacak.





SURVİVOR’DA EN SON KİM ELENDİ?



Survivor’ın 5 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden Gönüllüler, kendi takımlarından 3 ismi eleme potasına bıraktı. Emre, Melih ve İpek sms oylamasına kaldı. En az oyu alarak yarışmaya veda eden isim Emre oldu. Yarışmaya yeni katılan Emre'nin vedası herkesi şaşırttı. Diğer iki isimden daha az oyu aldığı için Survivor’a veda eden Emre; “Geldiğim süre boyunca çok güzel anlar geçirdim. Çok şey öğrendim. Gitmem gerekiyorsa bunun sebepleri vardır. Umudumu asla kaybetmeyeceğim. Her şey için çok teşekkür ederim. Sorun yok...” açıklamasında bulundu