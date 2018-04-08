Survivor 2018’de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları
Survivor 2018 sezonunun dün akşam yayınlanan bölümünde önce dokunulmazlık oyunu ardından konsey heyecanı yaşandı. Artık haftada 2 dokunulmazlık oyunun yapılacağı Survivor’ın 7 Nisan tarihli eleme adayları geç saatlerde belli oldu. Peki Survivor 2018’de dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı olan isimler kimler? İşte Survivor son bölümde yaşananların detayları!
Survivor 2018’in yeni formatlı ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam yayınlandı. İlk olarak baraka ödülü için mücadele eden takımlar, ikinci oyunda dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Yeni Survivor All Star kurallarına göre artık haftada iki dokunulmazlık oynanıyor. Eğer bir takım iki oyunu da kaybederse 3 isim, iki takım da bir kez kaybederse ikişer isim eleme potasına çıkarıyor. Peki Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları hangi takımlardan çıktı?
Kıran kırana geçen Survivor 2018 dokunulmazlık oyunun galibi 10- 8 ile Ünlüler oldu. Gönüllüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu ise Damla kazandı. Ada konseyinde adı en çok yazılan Cumali ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Damla ise 2. Eleme adayını şu sözlerle duyurdu; “Sebep gösteremiyorum sadece bir isim söylemem gerekiyorsa Yağmur demek istiyorum.Böylece toplu oylamayla belirlenen Cumali ve Damla’nın adını verdiği Yağmur haftanın ilk 2 eleme adayı oldu. Pazar akşamı oynanacak ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası yeni eleme adayları belirlenecek.
CUMALİ AKGÜL’ÜN SAVUNMASI
Cumali: Acun abi adamıza 3 arkadaş geldi. Onlarla umutlandık. Ama şunu anlamadım bu üç arkadaş sahilde dolaşırken dördüncü arkadaş neden onlara hizmet ediyor. Onlara hizmet eden Anıl’dır onları organize ediyor ve beni çıkarıyor. Başkalarına hizmet edeceğime amele Cumali olarak meşalemi alır ve giderim.
ADAY OLAN İKİNCİ İSMİN YORUMU
Artık bu dokunulmazlıklar stres sebebi oldu. Potada olmak beni üzmüyor. Bu dokunulmazlığın kaybedilmesi beni daha çok üzdü. Belki performans açısından söylemiştir. Gitmek istemiyorum.
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