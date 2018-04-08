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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
08.04.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Survivor 2018’de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları

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Survivor 2018’de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları

Survivor 2018 sezonunun dün akşam yayınlanan bölümünde önce dokunulmazlık oyunu ardından konsey heyecanı yaşandı. Artık haftada 2 dokunulmazlık oyunun yapılacağı Survivor’ın 7 Nisan tarihli eleme adayları geç saatlerde belli oldu. Peki Survivor 2018’de dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı olan isimler kimler? İşte Survivor son bölümde yaşananların detayları!

Survivor 2018’in yeni formatlı ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam yayınlandı. İlk olarak baraka ödülü için mücadele eden takımlar, ikinci oyunda dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Yeni Survivor All Star kurallarına göre artık haftada iki dokunulmazlık oynanıyor. Eğer bir takım iki oyunu da kaybederse 3 isim, iki takım da bir kez kaybederse ikişer isim eleme potasına çıkarıyor. Peki Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları hangi takımlardan çıktı?

Kıran kırana geçen Survivor 2018 dokunulmazlık oyunun galibi 10- 8 ile Ünlüler oldu. Gönüllüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu ise Damla kazandı. Ada konseyinde adı en çok yazılan Cumali ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Damla ise 2. Eleme adayını şu sözlerle duyurdu; “Sebep gösteremiyorum sadece bir isim söylemem gerekiyorsa Yağmur demek istiyorum.Böylece toplu oylamayla belirlenen Cumali ve Damla’nın adını verdiği Yağmur haftanın ilk 2 eleme adayı oldu. Pazar akşamı oynanacak ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası yeni eleme adayları belirlenecek.

CUMALİ AKGÜL’ÜN SAVUNMASI

Cumali: Acun abi adamıza 3 arkadaş geldi. Onlarla umutlandık. Ama şunu anlamadım bu üç arkadaş sahilde dolaşırken dördüncü arkadaş neden onlara hizmet ediyor. Onlara hizmet eden Anıl’dır onları organize ediyor ve beni çıkarıyor. Başkalarına hizmet edeceğime amele Cumali olarak meşalemi alır ve giderim.

ADAY OLAN İKİNCİ İSMİN YORUMU

Artık bu dokunulmazlıklar stres sebebi oldu. Potada olmak beni üzmüyor. Bu dokunulmazlığın kaybedilmesi beni daha çok üzdü. Belki performans açısından söylemiştir. Gitmek istemiyorum.

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