Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Elenme adayları belli oldu

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununda büyük heyecan yaşandı. All-Star ve gönüllüler takımı arasında oynanan mücadelede iki takımda son ana kadar pes etmeden mücadele ettiler. Peki, Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte nefes kesen mücadelenin detayları.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununda oldukça kritik anlar yer aldı. Oynanan oyun tamamen güce ve dengeye dayanıyordu. İki takım yarışmacıları da adaya bir arkadaşlarının veda etmemesi için kıyasıya mücadele ettiler. Oldukça zorlu oyun bir ünlüler takımına bir de gönüllüler tarafına doğru gitti. Müthiş mücadelenin ardından ünlüler takımı tecrübesiyle oyunu almayı başardı ve bir kez daha dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu. Böylece bu hafta da gönüllüler takımından bir kişinin veda edeceği kesinleşti.
KİMLER ELEME ADAYI OLDU
Survivor 2018'de bu hafta bir eleme konseyi heyecanı daha yaşandı. Dokunmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı bir kişinin ismini belirlemek için ada konseyine gittiler. Yapılan oylamada Birsen ve Gizem'in oyları eşit çıkınca otomatikman iki yarışmacı da aday oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Melih, Cumali'nin ismini söyledi ve Cumali 3. aday oldu. 4. elenme adayını belirleyen ise Yağmur oldu. Yağmur haftanın en iyi performans gösteren yarışmacı kolyesini kazanmıştı. Ramazan'ın ismini söyleyen Yağmur 4. adayı belirledi ve elenme adayları böylelikle Birsen Tokgöz, Gizem Kurtulan, Cumali ve Ramazan Kalyoncu oldu.
SURVİVOR TÜRKİYE ROMANYA ÖZETİ
Çikolata ödülünün kazanan Türkiye All Star takımı, Survivor Romanya ile kıyasıya bir yarışa girdi. Yaşadığı kaza ardından sağlık durumu günlerdir merak edilen Hakan Hatipoğlu ise Gönüllüler takımına geri döndü. Kazanan takımın Dominik'te bir restoranda yemek yiyeceği nefes kesen mücadele 10-8 Romanya'nın oldu.
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