Survivor 2018'de All-Star'a büyük şok.. Takımlar değişiyor, All Star bölünüyor!
Survivor 2018'de bir çok denemenin ardından bir türlü takımların arasında denklik olmaması ve sürekli All-Star takımının mücadeleleri kazanması Survivor'ın daha heyecansız geçmesine neden bir etken oldu. Bundan rahatsızlığı katıldığı programlarda dile getiren Acun Ilıcalı bu konu yüzünden üzgün olduğunu belirtmişti. Peki şimdi değişen kurallar ile neler yaşanacak? İşte detaylar
Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununun ardından yeni bir sisteme geçileceği Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Gönüllüler takımının üst üstte oyunlar kaybetmesinin ardından bir türlü istenilen performans seviyesi yakalanamayınca Survivor 2018'de beklenen heyecan izleyiciye geçmedi.
Bu gelişmelerin ardından oyuna sonradan dahil olan yarışmacılarda istenileni veremeyince, Survivor'da format değişikliğine gidilmesine karar verildi. Buna göre takımların artık karma olacağı ve yeni takımların oluşturucağı açıklandı.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada bir sonraki oyunu da oynadıktan sonra yeni takımların duyurulacağını ve artık All-Star'ın tek takım olmayacağını yarışmacılara bildirdi. Yeni takımın kimlerden oluşacağı ise merak konusu..
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