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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
02.04.2018 - 07:53, Son Güncelleme:

Survivor 2018'de All-Star'a büyük şok.. Takımlar değişiyor, All Star bölünüyor!

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Survivor 2018'de All-Star'a büyük şok.. Takımlar değişiyor, All Star bölünüyor!

Survivor 2018'de bir çok denemenin ardından bir türlü takımların arasında denklik olmaması ve sürekli All-Star takımının mücadeleleri kazanması Survivor'ın daha heyecansız geçmesine neden bir etken oldu. Bundan rahatsızlığı katıldığı programlarda dile getiren Acun Ilıcalı bu konu yüzünden üzgün olduğunu belirtmişti. Peki şimdi değişen kurallar ile neler yaşanacak? İşte detaylar

Survivor'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununun ardından yeni bir sisteme geçileceği Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Gönüllüler takımının üst üstte oyunlar kaybetmesinin ardından bir türlü istenilen performans seviyesi yakalanamayınca Survivor 2018'de beklenen heyecan izleyiciye geçmedi.

Bu gelişmelerin ardından oyuna sonradan dahil olan yarışmacılarda istenileni veremeyince, Survivor'da format değişikliğine gidilmesine karar verildi. Buna göre takımların artık karma olacağı ve yeni takımların oluşturucağı açıklandı.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada bir sonraki oyunu da oynadıktan sonra yeni takımların duyurulacağını ve artık All-Star'ın tek takım olmayacağını yarışmacılara bildirdi. Yeni takımın kimlerden oluşacağı ise merak konusu..

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Batuhan Buğra Eruygun kimdir? Batuhan Survivor'dan neden ayrıldı?

 

 

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