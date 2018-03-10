Survivor 2018 yeni bölüm fragmanında Ramazan Kalyoncu yere yığılıyor

Survivor 2018 ödül oyunlarının kalitesi artmaya devam ediyor. Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerini ekran başına kilitleyen Survivor'ın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Ramazan Kalyoncu'nun açlık başına vuruyor ve yarışmacı yere yığılıyor. Yeni bölümde neler yaşanacağı oldukça merak ediliyor. İşte, Survivor 2018 yeni bölüm tanıtımı.

ÖDÜL AÇIKLANDIĞI SIRADA YERE YIĞILDI

Survivor 2018'de bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşanacak. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam muhteşem bir ödül için karşı karşıya gelecekler. Acun Ilıcalı'nın ödülü açıkladığı sırada ödülü gören yarışmacılar adeta kendinden geçiyor. Öte yandan ödülün açıklanmasının ardından Ramazan Kalyoncu'nun görüntüleri şoke edecek. Yere yığılın Ramazan'ın durumu şimdiden merak edilmeye başlandı.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam iletişim oyununu kazanabilmek adına ter döktüler. Bu sezon bu ödülü hiç kaybetmeyen ünlüler takımı kazandığı taktirde yakın çevrelerinden gelen fotoğraflı mesajlarla buluşacaklardı. Gönüllüler takımı ise bu oyunu hiç kazanamadı ve onlarda hayranlarından gelecek olan mesajları okuyacaklardı. Kıyasıya başlayan mücadelede kazanan taraf yine ünlüler takımı oldu ve iletişim odasında duygu dolu dakikalar yaşadılar.