Survivor 2018 yarışmasında Ümit Karan çıldırdı.. Elindekini fırlattı ve..
Survivor yarışmasının yayınlanacak yeni bölümünde yaşanan yeni bölüm fragmanı ile tanıtıldı. Survivor'da yapılan yarışma sırasında gönüllüler takımındaki kızların Ümit Karan'a itiraz ettikleri bir olayda sinirlenen Karan, bir hayli sinirlenerek bağırmaya başlıyor. Peki Survivor yeni bölümde başka neler yaşanıyor? İşte detaylar
Survivor'da bu akşam heyecan dolu yarışmalar sahne alırken, yarışmacıların da hayli gergin olduğu görülüyor. Hattan bir yarışmada Ümit Karan ve gönüllüler takımındaki kızlar arasındaki tartışma oldukça hararetli geçiyor.
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