Survivor 2018 şarkı yarışmasında neler oldu? Birleşme partisi özeti
Survivor 2018'in heyecanla beklenen 'birleşme partisi' 13 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Her sezon olduğu gibi "All Star" sezonunun birleşme partisinde de gelenek değişmedi ve yarışmacılar sahneye çıkıp şarkı söyledi. Survivor 2018'in birleşme partisinin sürprizleri Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak oldu. Peki Survivor'da şarkı yarışmasında neler oldu? İşte birleşme partisinde yaşananların kısa bir özeti!
Survivor'ın en keyifli bölümü olan birleşme partisi bu akşam yayınlandı. Survivor'da birleşme partisinde şarkı yarışması öncesi Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, "Birleşme partisi yaptık ama, gerçek anlamda birleşme olmayacak" dedi. Yarışmacıların günlerdir süren streslerini attığı ve karınlarını doyurduğu partide şarkı yarışması düzenlendi. Bu eğlenceli gecede ekibe genç yetenek Aleyna Tilki ve komedi projelerinin aranılan ismi İbrahim Büyükak eşlik etti.
Adalar birleşmeden önce yarışmacılar kişisel bakımlarını yapma imkanı buldu. Adeta bambaşka birine dönüşen Gönüllüler ve All Star yarışmacıları hem eğlendi hem de eğlendirdi. Birleşme partisindeki şarkı yarışmasının jüriliğini Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak yaptı. Bazı yarışmacıların performansıysa hem jüri üyelerini hem de ekran karşısındakileri şaşırttı.
ŞARKI YARIŞMASI PERFORMANSLARI
Yağmur Banda, Nil Karahimragil’in bir döneme damga vuran 'Bütün Kızlar Toplandık' isimli şarkıyı seslendirdi.
Acun Ilıcalı’nın Birsen Bekgöz'ün söylediği şarkı sonrası Nagihan Karadere ile ilgili sözleri herkesi güldürdü.
Türkülerin kendisini için çok değerli olduğunu ifade eden Aleyna Tilki, Turabi ‘nin hem saz çalıp hem türkü söylemesini takdir etti.
Mustafa Kemal Kurt, Kazım Koyuncu’nun 'Nayino' isimli şarkıyı seslendirdi.
Birsen Bekgöz 'Aldırma Deli Gönül' isimli şarkıyı seslendirdi...
Herkesi ayağa kalkmaya davet eden Hakan Hatipoğlu, Duman grubuna ait "Senden Daha Güzel" şarkısını söyledi ve bu şarkının "sana neden rastladım?" kısmını Turabi'ye göndermesi güldürdü.
Anıl Berk Baki, Kenan Doğulu'nun 'Kandırdım' şarkısıyla hem arkadaşlarını hem de jüri üyelerini coşturdu.
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