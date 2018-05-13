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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.05.2018 - 23:27, Son Güncelleme:

Survivor 2018 şarkı yarışmasında neler oldu? Birleşme partisi özeti

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Survivor 2018 şarkı yarışmasında neler oldu? Birleşme partisi özeti

Survivor 2018'in heyecanla beklenen 'birleşme partisi' 13 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Her sezon olduğu gibi "All Star" sezonunun birleşme partisinde de gelenek değişmedi ve yarışmacılar sahneye çıkıp şarkı söyledi. Survivor 2018'in birleşme partisinin sürprizleri Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak oldu. Peki Survivor'da şarkı yarışmasında neler oldu? İşte birleşme partisinde yaşananların kısa bir özeti!

Survivor'ın en keyifli bölümü olan birleşme partisi bu akşam yayınlandı. Survivor'da birleşme partisinde şarkı yarışması öncesi Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, "Birleşme partisi yaptık ama, gerçek anlamda birleşme olmayacak" dedi. Yarışmacıların günlerdir süren streslerini attığı ve karınlarını doyurduğu partide şarkı yarışması düzenlendi. Bu eğlenceli gecede ekibe genç yetenek Aleyna Tilki ve komedi projelerinin aranılan ismi İbrahim Büyükak eşlik etti. 

Adalar birleşmeden önce yarışmacılar kişisel bakımlarını yapma imkanı buldu. Adeta bambaşka birine dönüşen Gönüllüler ve All Star yarışmacıları hem eğlendi hem de eğlendirdi. Birleşme partisindeki şarkı yarışmasının jüriliğini Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak yaptı. Bazı yarışmacıların performansıysa hem jüri üyelerini hem de ekran karşısındakileri şaşırttı.

ŞARKI YARIŞMASI PERFORMANSLARI

Yağmur Banda, Nil Karahimragil’in bir döneme damga vuran 'Bütün Kızlar Toplandık' isimli şarkıyı seslendirdi.

Acun Ilıcalı’nın Birsen Bekgöz'ün söylediği şarkı sonrası Nagihan Karadere ile ilgili sözleri herkesi güldürdü.

Türkülerin kendisini için çok değerli olduğunu ifade eden Aleyna Tilki, Turabi ‘nin hem saz çalıp hem türkü söylemesini takdir etti.

Mustafa Kemal Kurt, Kazım Koyuncu’nun 'Nayino' isimli şarkıyı seslendirdi.

Birsen Bekgöz 'Aldırma Deli Gönül' isimli şarkıyı seslendirdi...

Herkesi ayağa kalkmaya davet eden Hakan Hatipoğlu, Duman grubuna ait "Senden Daha Güzel" şarkısını söyledi ve bu şarkının "sana neden rastladım?" kısmını Turabi'ye göndermesi güldürdü. 

 Anıl Berk Baki, Kenan Doğulu'nun 'Kandırdım' şarkısıyla hem arkadaşlarını hem de jüri üyelerini coşturdu. 

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