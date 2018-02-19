Survivor 2018'in hangi günler yayınlanacağı belli oldu. Her hafta 4-5 kez izleyicileriyle buluşma şansı yakalayan Survivor'da birbirinden heyecanlı oyunlar oynanmaya devam ediyor. Peki, Survivor 2018 hangi günler yayınlanıyor? Survivor bu akşam neden yok?

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Survivor 2018 All-Star yarışmasının hangi günler yayınlanacağı belli oldu. İzleyicilerin her bölümünü büyük bir merakla beklediği Survivor'ın yeni bölümleri salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar geceleri yayınlanacak.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de ünlüler takımı üst üstte kazanarak hem ödülleri hem de dokunulmazlık kolyesini topladı. Bu sayede ilk elenme stresi yaşamayacak olan ünlülüler takımı rahat bir nefes aldı. Gözler dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımına çevrilirken, bireysel dokunulmazlık ödülünü alan yarışmacılar bir arkadaşlarının ismini söylemek zorunda kaldı.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Bireysel dokunulmazlık ödülünü alan Ramazan, Marcus'un adını söyleyerek ilk adayı çıkardı. Bireysel dokunulmazlıkta ikinci oyunu kazanan Funda ise Yağmur'un adını vererek elenme potasını oluşturdu.

Yağmur ve Marcus'un ardından takım kararıyla ismi yazılan isim ise Cumali oldu. Survivor 2018'in ilk elenme potası Marcus, Cumali ve Yağmur üçlüsüyle oluştu.

Gelen SMS oyları ile elenecek aday belirlenecek. Eleme günü salı akşamı olacak.