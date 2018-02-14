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Survivor 2018 hangi günler yayınlanıyor? Survivor bu akşam neden yok?

Survivor 2018 hangi günler yayınlanıyor sorusunun yanıtını merak eden Survivor izleyicileri, konuyla alakalı araştırma yapmaya devam ediyorlar. Her yıl farklı bir konseptle izleyici karşısına çıkan ve heyecan fırtınası yaratan dünyanın en zor yarışması Survivor'ın yeni bölümlerinin hangi günler yayınlanacağı belli oldu. İşte, Survivor 2018 hakkında ayrıntılar.

Hürriyet Haber
14.02.2018 - 18:35 | Son Güncelleme :

Survivor 2018'in yayın günleri hakkında araştırmalar sürmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sunumunu gerçekleştirdiği Survivor 2018 bu yıl yine oldukça hızlı ve heyecanlı başladı. Programın takipçileri ise heyecan dolu programı kaçırmamak adına yayın günlerini sorguluyorlar. Peki, Survivor 2018 hangi günler yayınlanıyor? Survivor bu akşam neden yok?

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Survivor 2018 All-Star yarışmasının hangi günler yayınlanacağı belli oldu. İzleyicilerin her bölümünü büyük bir merakla beklediği Survivor'ın yeni bölümleri perşembe, cuma, cumartesi ve pazar geceleri yayınlanacak.

ECEM KARAAĞAÇ ÜNLÜLER TAKIMINA GEÇTİ

Toplamda 24 kişinin yarıştığı Survivor All Star’ın ilk bölümünde All Star kadrosunda yer alan Hakan Hatioğlu, takım değiştirerek Gönüllüler'e dahil oldu. Acun Ilıcalı, bazı tatsız durumların önüne geçebilmek için böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Hakan Hatipoğlu Gönüllüler takımına geçmesi ardından Gönüllüler takımında bu akşam yapılan konseyle birlikte takımlardaki kız sayısını eşitlemek adına ünlüler takımına bir kız geçti. Gönüllüler takımında yapılan konseyin ardından ünlüler takımına geçen kız yarışmacı belli oldu. Ünlüler takımına geçen isim Ecem Karaağaç oldu.

İKİ TAKIMA İKİ YENİ İSİM

Acun Ilıcalı ilk kez yaşanacak bir detaya daha yer verdi. Ilıcalı'nın yaptığı açıklamada, "Bu sene ilk kez Survivor’un yakın döneminde iki takıma da iki yeni yarışmacı daha gelecek. İlk kez olacak. Amaç kız erkek dengesizliğini gidermek." dedi.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Cumali Akgül

Birsen Bekgöz

Ramazan Kalyoncu

Gizem Kurtulan

Hakan Hatipoğlu

Melih Özkaya

Yağmur Banda

Ecem Karaağaç (Yapılan oylamayla birlikte ünlüler takımına geçti)

Nevin Yanıt Baltacı

Anıl Berk Baki

Funda Alkayış

Gamze Aksu

Marcus

ÜNLÜLER TAKIMI

Hilmi Cem İntepe

Merve Aydın

Murat Ceylan

Sahra Işık

Nihat Doğan

Damla Can

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Adem Kıllıççı

Nagihan Karadere

Ümit Karan

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