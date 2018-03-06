Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor 2018 bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Her hafta 5 gün izleyicileriyle buluşan Survivor'da eleme gecesi pazartesi akşamı gerçekleşti. Survivor 2018'de normal şartlar eleme geceleri salı akşamı düzenleniyor ve program yayın günlerinin sırasıyla devam ediyor. Peki, Survivor 2018 bu akşam neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?

Survivor'da eleme gecesi pazartesi akşamı yapıldı. Normalde salı günleri gerçekleşen eleme gecesinin pazartesi yapılmasıyla birlikte Survivor 2018 bu akşam yayınlanmayacak. Survivor'ın yeni bölümleri perşembe akşamından itibaren izleyicileriyle buluşacak.

SURVİVOR YAYIN GÜNLERİ

Survivor, bu yıl da haftanın belirli günlerinde izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. TV8 ekranlarında 20.00'da başlayan Survivor, 24.00'a kadar devam ediyor. Survivor bu yıl salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri izleyicilerle buluşuyor.

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM KİM OLDU

Survivor'da 5 Mart gecesi eleme heyecanı vardı. İpek, Melih ve Emre'nin yer aldığı potadan bir kişi, en az SMS oyunu alarak gecenin sonunda Survivor hayallerine veda etti. Ayrılan isim Emre Durak oldu.

Oyunlarda en yüksek performans erkeklerde sırasıyla Turabi, Ümit Karan;

Kadınlarda ise Sema, Nagihan şeklinde sıralandı.