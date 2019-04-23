Survivor yarışmacısı Hikmet kimdir? İşte Hikmet Tuğsuz'la ilgili merak edilenler
Survivor 2019'da büyük finale doğru geri sayım devam ederken, izleyiciler zaman zaman yarışmacılar arasında da gerilim dolu anlara tanıklık ediyor. Survivor'da performansı kadar diğer yarışmacılarla da adından söz ettiren yarışmacı Hikmet Tuğsuz'un hayatına ilişkin bilgiler, son zamanlarda merak edilmeye başlandı. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Hikmet kimdir? İşte, Hikmet Tuğsuz'la ilgili merak edilenler...
Türkiye-Yunanistan formatı ile ekranlara gelen Survivor 2019'un iddialı ve hırslı isimlerinden olan Hikmet Tuğsuz ile ilgili bilgiler yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşları ile ilgilenen survivor 2019 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un hayatına ilişkin detaylar.
HİKMET TUĞSUZ'UN BİYOGRAFİSİ
Hikmet Tuysuz 16 Kasım 1986 tarihinde Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında dünyaya geldi. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla spor kariyerine adım attı. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Antrenörlerin yardımıyl atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına geçiş yaptı. Bu branşta önemli başarılar aldı ve şampiyon oldu. Ayrıca hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Şu and Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi Kırkpınar başpehlivanlarına antrenörlük yapıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle