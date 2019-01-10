Sürücü filminin oyuncuları kimdir? Sürücü'nün konusu ve oyuncuları
Ödüllü yönetmen Nicolas Winding Refn'in yönetmen koltuğunda oturduğu, 2011 ABD yapımı aksiyon ve dram türündeki 'Sürücü', Kanal D'de filmseverlerle buluşuyor. Konusu ile dikkatleri üzerine çeken filminin oyuncu kadrosu ve filmin detayları merak konusu oldu. Peki, Sürücü filminin oyuncuları kimdir? İşte, Sürücü'nün konusu ve oyuncuları...
Başrollerinde Ryan Gosling, Carey Mulligan, Ron Perlman, Bryan Cranston gibi tanınmış isimlerin olduğu 'Sürücü'de geceleri soygunlara katılan bir sürücünün hayatı ele alınıyor. İşte, filme dair detaylar...
OYUNCU KADROSU
Sinemaseverlerin yakından tanıdığı Ryan Gosling, Carey Mulligan, Ron Perlman, Bryan Cranston Sürücü'nün oyuncuları arasında yer alıyor.
FİLMİN KONUSU
Dublörlük yapan ve üst düzey araba kullanabildiği için geceleri de soygunlara katılan bir sürücünün yaşamını anlatıyor. Sürücünün yaşamı, komşusu Irene'nin hapisteki kocasına yardım etmeyi kabul etmesiyle daha da tehlikeli bir hal alır. Bir anda kendisini Los Angeles'ın en tehlikeli adamlarının hedef listesinde bulur. Şimdi hem kendi hayatını, hem Irene ve oğlununkini kurtarmak için yapacağı tek şey en iyi bildiği şekilde sadece araba sürmektir.
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