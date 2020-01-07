Haber Giriş: 07.01.2020 - 14:24,
Sürpriz misafirler kim? Gelinim Mutfakta 432. Bölümde sürpriz konuklar
Gelinim Mutfakta 432. Bölümde sürpriz konuklar, ziyarete geldikleri kişiyi çok mutlu ettiler!
Fatih Bey, bir gelinin sürpriz konukları olduğunu söyledi. Konuklar içeriye pankartlarla girdiler. Teyzelerini stüdyoda gören gelin ile kaynana çok şaşırdılar ve çok mutlu oldular. Teyzeler, ziyarete geldikleri yeğeni ile hasret giderdiler. Yanlarında getirdikleri yiyecekleri stüdyodakilere ikram ettiler. İşte o anlar...
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