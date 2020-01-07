MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSürpriz misafirler kim? Gelinim Mutfakta 432. Bölümde sürpriz konuklar
GeriTelevizyon Sürpriz misafirler kim? Gelinim Mutfakta 432. Bölümde sürpriz konuklar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 07.01.2020 - 14:24,Son Güncelleme:/

Sürpriz misafirler kim? Gelinim Mutfakta 432. Bölümde sürpriz konuklar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sürpriz misafirler kim? Gelinim Mutfakta 432. Bölümde sürpriz konuklar

Gelinim Mutfakta 432. Bölümde sürpriz konuklar, ziyarete geldikleri kişiyi çok mutlu ettiler!

Fatih Bey, bir gelinin sürpriz konukları olduğunu söyledi. Konuklar içeriye pankartlarla girdiler. Teyzelerini stüdyoda gören gelin ile kaynana çok şaşırdılar ve çok mutlu oldular. Teyzeler, ziyarete geldikleri yeğeni ile hasret giderdiler. Yanlarında getirdikleri yiyecekleri stüdyodakilere ikram ettiler. İşte o anlar...

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle