Sürpriz Baby Shower Melike'yi ağlattı!
Gelinim Mutfakta 405. Bölümde yapım ekibi ve Fatih Ürek tarafından hazırlanan "Baby Shower" sürprizi Melike ve kaynanası Şaheste Hanımı çok duygulandırdı!
Fatih Ürek, yapım ekibinin doğumu yaklaşan Melike için hazırlanan "Baby Shower" köşesinde yaşadığı mutluluğu anlattı. Sonrasında Melike ve Şaheste Hanımı stüdyoya çağırdı. Melike ve Şaheste Hanım kendilerine hazırlanan sürprizden habersiz içeri girince çok şaşırdılar ve çok mutlu oldular. İkisinin de gözlerinden sevinç gözyaşları akmaya başladı. Fatih Ürek ve diğer yarışmacılar getirdikleri hediyeleri Melike'ye verdiler. Melike ve Şaheste Hanımın mutluluğuna ortak oldular.
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