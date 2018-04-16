Serhat Kılıç: Suratıma tükürün
"Söz" dizisinde oynayan ünlü oyuncu Serhat Kılıç, TRT FM'de Oylum Şahin Seçin'in hazırladığı ve sunduğu "Kum Saati" programına konuk oldu.
Seçin, Kılıç'a "müzikle ilgili sorduğu soru karşısında oldukça ilginç bir cevap aldı."
Kılıç, "Bir albüm yaparsam suratıma tükürün demiştim. Tabii sonra pişman oldum. Her zaman oyuncu kimliğim ile tanınmak ve başarılara imza atmak istediğim için, müzik hayatımda ikinci plandaydı. Fakat çevremdeki müzik otoritelerinin bu işi yapmalısın desteği sonucu, bu konuda da birşeyler yapmam gerektiğinin kaanatine varmamı sağladı. İtiraf etmek gerekirse de iki şarkımda hazır."
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