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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.07.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel oyuncuları kimler?

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Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel oyuncuları kimler?

Sümela'nın Şifresi 3 : Cünyor Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel'in devam filmidir. Adem Kılıç'ın yönetmenliğini yaptığı Sümela'nın Şifresi 3 : Cünyor Temel’in senaryosu Yılmaz Okumuş tarafından yazılmıştır. Peki, Sümela'nın Şifresi 3 : Cünyor Temel oyuncuları kimler?

Adem Kılıç’ın yönettiği ve Çetin Altay, Salih Kalyon, Ayşegül Günay ile Eren Hacısalihoğlu’nun oynadığı Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor beyaz perde ardından televizyona izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Sümela'nın Şifresi 3 : Cünyor Temel’de kahramanızı bekleyen yeni maceralar neler?

KONUSU

Cünyor Temel, tıpkı babası Temel Sözer gibi kısmetsiz ve hayalperest bir Trabzonludur. Babasından kalan 10 milyon lira borcu, reddi miras şansı varken 'bari öteki dünya da alacaklılarla boğuşmasın’ diye kabul eden Cünyor Temel, şehrin en büyük müteahhiti Cemal Karkas’ın Arap ortağı Cabir El Kurabiyye ile birlikte girdiği Hamsiland Towers inşaatına karşı çıkmaktadır. Çünkü bu inşaat, Trabzon ve Trabzonsporlular için çok önemli olan tarihi bir semt sahasının üzerine kurulacaktır. Şehrin geri kalanı gibi sessiz kalmayı reddeden Cünyor Temel, arkadaşları Şato ve Oğuzubillah ile birlikte bu inşaatı durdurma ve tarihi önemdeki bu toprak sahayı kurtarma planı yaparlar. Plan; Cabir El Kurabiyyye’yi kaçırmak, onu kimsenin bulamaması için Trabzon yaylalarında birkaç gün misafir etmek, bu süre de Temel’in Cabir El Kurabbiye kılığına girerek, Cemal Karkas’la görüşmesi ve bu inşaatı birkaç sene geri atmayı kabul ettirmesini içermektedir. Temel’in sevdiği kızın trilyonluk inşaat işini bozduğu müteahhit Cemal Karkas’ın kızı çıkması da işleri iyice karıştırır.

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